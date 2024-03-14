14 марта 2024

В центре Челябинска троллейбус на три недели изменит маршрут

В Челябинске троллейбус 25 на три недели изменит схему движения
© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрутки. Челябинск., троллейбус, маршрутка
Троллейбус 25 будет временно перенаправлен по 10 маршруту Фото:

В Челябинске с 17 марта по 10 апреля троллейбус №25 из-за модернизации контактной сети изменит схему движения. Троллейбус будет перенаправлен по маршруту №10, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В Челябинске с 17 марта по 10 апреля троллейбус №25 временно изменит схему движения. Троллейбус будет направлен по маршруту 10: Солнечный берег — Гагарина — проспект Ленина — парк Гагарина», — сообщили в ведомстве.

Троллейбус изменит маршрут, поскольку подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» начинают модернизацию контактной сети на двух участках: Копейское шоссе от Машиностроителей до ЧКПЗ и Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской. В это время рекомендуется пользоваться автобусами №№5, 33, 81, 483, а также трамваями №№12, 18, 22.

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В Челябинске с 17 марта по 10 апреля троллейбус №25 из-за модернизации контактной сети изменит схему движения. Троллейбус будет перенаправлен по маршруту №10, сообщили в пресс-службе перевозчика. «В Челябинске с 17 марта по 10 апреля троллейбус №25 временно изменит схему движения. Троллейбус будет направлен по маршруту 10: Солнечный берег — Гагарина — проспект Ленина — парк Гагарина», — сообщили в ведомстве. Троллейбус изменит маршрут, поскольку подрядчики ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» начинают модернизацию контактной сети на двух участках: Копейское шоссе от Машиностроителей до ЧКПЗ и Машиностроителей от Копейского шоссе до Новороссийской. В это время рекомендуется пользоваться автобусами №№5, 33, 81, 483, а также трамваями №№12, 18, 22.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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