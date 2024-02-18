В Перми за 135 млн рублей продают здание ресторана Chicken у библиотеки Горького

Ресторан Chicken работает в здании с 2002 года Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

Владелец здания ресторана сети быстрого питания Chicken, расположенного в центре города у библиотеки имени Горького, выставил его на продажу. Недвижимость ее собственник оценил в 135 млн рублей.

«Арендный бизнес с отдельно стоящим зданием в центре Перми на улице Ленина, 68А, от собственника. Арендатор — сетевой фастфуд Chicken. Аренда долгосрочная. В непосредственной близости расположены библиотека имени Горького, ТЦ „Эспланада iMall“, ТЦ „Айсберг“, Театр-Театр, эспланада, где проходят все культмассовые мероприятия и фестивали со стабильным пешеходным трафиком. Цена — 135 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что актив представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Высота потолков — более трех метров. Пермский оператор сети кафе быстрого питания «Алендвик» открыл в этом здании ресторан Chicken в 2002 году. В 2014 году заведение на несколько месяцев закрывали из-за реконструкции.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставили на продажу помещения ресторана «Мюнхен», который в 2018 году приставы опечатывали за нарушения правил пожарной безопасности. Стоимость площадей составляет 23 млн рублей.