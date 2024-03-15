Жители ХМАО накормили филиппинцев и сербов строганиной

Семья из Ханты-Мансийска накормила гостей из Филиппин и Сербии блюдами национальной кухни аборигенов ХМАО: строганиной, олениной и кедровыми орехами. Молодые иностранцы приехали в округ в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи «Жить и работать в России».
«Традиционными блюдами кухни обских угров впечатляли гостей из Филиппин и Сербии в семье жителей Ханты-Мансийска Марины и Ивана на ужине, который накануне прошел в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024 „Жить и работать в России“. На столе иностранцев ждали строганина из чира, тушеная оленина, морошка, кедровые орешки, травяной чай и мороженое с перетертой клюквой», — сообщил Департамент молодежной политики Югры на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Гости округа, в свою очередь, поделились секретом изготовления традиционной филиппинской рубашки из листьев ананаса, рассказали о национальных праздниках Сербии. Представители разных культур нашли интересующие всех темы: разговаривали о благотворительности, науке и традициях, а также обнаружили общего знакомого из Италии.
Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла поездку в ХМАО на ВФМ и подарила ее иностранцу. Билет получил молодой человек из Ирландии.
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