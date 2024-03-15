Жители ХМАО накормили филиппинцев и сербов строганиной

15 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

Гости ХМАО из Филиппин и Сербии оценили национальную кухню аборигенов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Семья из Ханты-Мансийска накормила гостей из Филиппин и Сербии блюдами национальной кухни аборигенов ХМАО: строганиной, олениной и кедровыми орехами. Молодые иностранцы приехали в округ в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи «Жить и работать в России». «Традиционными блюдами кухни обских угров впечатляли гостей из Филиппин и Сербии в семье жителей Ханты-Мансийска Марины и Ивана на ужине, который накануне прошел в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024 „Жить и работать в России“. На столе иностранцев ждали строганина из чира, тушеная оленина, морошка, кедровые орешки, травяной чай и мороженое с перетертой клюквой», — сообщил Департамент молодежной политики Югры на странице в социальной сети «ВКонтакте». Гости округа, в свою очередь, поделились секретом изготовления традиционной филиппинской рубашки из листьев ананаса, рассказали о национальных праздниках Сербии. Представители разных культур нашли интересующие всех темы: разговаривали о благотворительности, науке и традициях, а также обнаружили общего знакомого из Италии. Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла поездку в ХМАО на ВФМ и подарила ее иностранцу. Билет получил молодой человек из Ирландии. Участников Всемирного фестиваля молодежи в ХМАО накормили национальными блюдами аборигенов паблик «Департамент молодежной политики Югры», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья из Ханты-Мансийска накормила гостей из Филиппин и Сербии блюдами национальной кухни аборигенов ХМАО: строганиной, олениной и кедровыми орехами. Молодые иностранцы приехали в округ в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи «Жить и работать в России». «Традиционными блюдами кухни обских угров впечатляли гостей из Филиппин и Сербии в семье жителей Ханты-Мансийска Марины и Ивана на ужине, который накануне прошел в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи — 2024 „Жить и работать в России“. На столе иностранцев ждали строганина из чира, тушеная оленина, морошка, кедровые орешки, травяной чай и мороженое с перетертой клюквой», — сообщил Департамент молодежной политики Югры на странице в социальной сети «ВКонтакте». Гости округа, в свою очередь, поделились секретом изготовления традиционной филиппинской рубашки из листьев ананаса, рассказали о национальных праздниках Сербии. Представители разных культур нашли интересующие всех темы: разговаривали о благотворительности, науке и традициях, а также обнаружили общего знакомого из Италии. Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла поездку в ХМАО на ВФМ и подарила ее иностранцу. Билет получил молодой человек из Ирландии.