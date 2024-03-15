Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России. Топ-менеджер сообщил URA.RU, что выполнил свой гражданский долг ради будущего своих внуков и детей.
«Вопрос идти на выборы или нет, у меня никогда не стоит. Ведь нам дается возможность прийти и сделать свой выбор. Я и за будущее детей, и внуков делаю выбор», — рассказал Кириленко журналистам.
Топ-менеджер также высоко оценил работу избирательных участков в Сургуте. «Кроме того, что в „Сургутнефтегазе“ более 100 тысяч избирателей, наши люди еще и работают на участках — почти 300 человек. В Сургуте всегда избирательные участки организованы на высоком уровне», — отметил Кириленко.
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