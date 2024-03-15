15 марта 2024

Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проголосовал на выборах президента России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России Фото:

Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России. Топ-менеджер сообщил URA.RU, что выполнил свой гражданский долг ради будущего своих внуков и детей.

«Вопрос идти на выборы или нет, у меня никогда не стоит. Ведь нам дается возможность прийти и сделать свой выбор. Я и за будущее детей, и внуков делаю выбор», — рассказал Кириленко журналистам.

Топ-менеджер также высоко оценил работу избирательных участков в Сургуте. «Кроме того, что в „Сургутнефтегазе“ более 100 тысяч избирателей, наши люди еще и работают на участках — почти 300 человек. В Сургуте всегда избирательные участки организованы на высоком уровне», — отметил Кириленко.

Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России
Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России
Фото:

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Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России. Топ-менеджер сообщил URA.RU, что выполнил свой гражданский долг ради будущего своих внуков и детей. «Вопрос идти на выборы или нет, у меня никогда не стоит. Ведь нам дается возможность прийти и сделать свой выбор. Я и за будущее детей, и внуков делаю выбор», — рассказал Кириленко журналистам. Топ-менеджер также высоко оценил работу избирательных участков в Сургуте. «Кроме того, что в „Сургутнефтегазе“ более 100 тысяч избирателей, наши люди еще и работают на участках — почти 300 человек. В Сургуте всегда избирательные участки организованы на высоком уровне», — отметил Кириленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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