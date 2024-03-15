Политика Выборы Топ-менеджер «Сургутнефтегаза» проголосовал на выборах президента России. Фото 16 марта 2024 в 12:05 Размер текста - 17 + Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России. Топ-менеджер сообщил URA.RU, что выполнил свой гражданский долг ради будущего своих внуков и детей. «Вопрос идти на выборы или нет, у меня никогда не стоит. Ведь нам дается возможность прийти и сделать свой выбор. Я и за будущее детей, и внуков делаю выбор», — рассказал Кириленко журналистам. Топ-менеджер также высоко оценил работу избирательных участков в Сургуте. «Кроме того, что в „Сургутнефтегазе“ более 100 тысяч избирателей, наши люди еще и работают на участках — почти 300 человек. В Сургуте всегда избирательные участки организованы на высоком уровне», — отметил Кириленко. Заместитель гендиректора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заместитель генерального директора «Сургутнефтегаза» по кадрам Михаил Кириленко принял участие в выборах президента России. Топ-менеджер сообщил URA.RU, что выполнил свой гражданский долг ради будущего своих внуков и детей. «Вопрос идти на выборы или нет, у меня никогда не стоит. Ведь нам дается возможность прийти и сделать свой выбор. Я и за будущее детей, и внуков делаю выбор», — рассказал Кириленко журналистам. Топ-менеджер также высоко оценил работу избирательных участков в Сургуте. «Кроме того, что в „Сургутнефтегазе“ более 100 тысяч избирателей, наши люди еще и работают на участках — почти 300 человек. В Сургуте всегда избирательные участки организованы на высоком уровне», — отметил Кириленко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям