Ветеран СВО Волосов проголосовал на выборах президента РФ. Фото

16 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Участник СВО уверен, что голосование — способ поддержать страну Фото: Алексей Самаев © URA.RU Ветеран СВО Евгений Волосов проголосовал 16 марта в копейском поселке Октябрьский (Челябинская область). Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. «Кто-то выбирает электронное голосование, но по мне так лучше лично на участок прийти. Атмосфера классная. И вообще, чтобы потом не возмущаться, что власть как-то не так работает, надо самому выбирать ее. Наши оппоненты хотят, чтобы была минимальная явка, а нам, наоборот, нужно показать всему миру, что народ у нас сплоченный. Страна нуждается в поддержке, и либо на передовой, либо внутри в страны всегда можно сделать какой-то вклад, поддержать свою страну», — уверен ветеран. Волосов пришел на участок с тремя своими детьми. Помимо голосования, он принял участие в викторине, которая проводится на копейских избирательных участках. «Дополнительный стимул прийти на участок — викторина. Только за вчерашний день в Копейске десять человек уже выиграли стиральные машины. Надеюсь, и я что-то выиграю», — улыбается ветеран. Волосов участвовал в контртеррористических операциях, имеет пять командировок в горячие точки. После возвращения из зоны проведения СВО основал школу по подготовке операторов БПЛА, в которой уже обучил около 500 человек. Также он проводит уроки мужества в школах, а в феврале 2024 года был избран в состав общественной палаты Копейска. Евгений Волосов проголосовал на избирательном участке в копейской школе № 2 Фото: Алексей Самаев Ветеран СВО пришел на участок с детьми Фото: Алексей Самаев Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран СВО Евгений Волосов проголосовал 16 марта в копейском поселке Октябрьский (Челябинская область). Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. «Кто-то выбирает электронное голосование, но по мне так лучше лично на участок прийти. Атмосфера классная. И вообще, чтобы потом не возмущаться, что власть как-то не так работает, надо самому выбирать ее. Наши оппоненты хотят, чтобы была минимальная явка, а нам, наоборот, нужно показать всему миру, что народ у нас сплоченный. Страна нуждается в поддержке, и либо на передовой, либо внутри в страны всегда можно сделать какой-то вклад, поддержать свою страну», — уверен ветеран. Волосов пришел на участок с тремя своими детьми. Помимо голосования, он принял участие в викторине, которая проводится на копейских избирательных участках. «Дополнительный стимул прийти на участок — викторина. Только за вчерашний день в Копейске десять человек уже выиграли стиральные машины. Надеюсь, и я что-то выиграю», — улыбается ветеран. Волосов участвовал в контртеррористических операциях, имеет пять командировок в горячие точки. После возвращения из зоны проведения СВО основал школу по подготовке операторов БПЛА, в которой уже обучил около 500 человек. Также он проводит уроки мужества в школах, а в феврале 2024 года был избран в состав общественной палаты Копейска.