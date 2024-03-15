15 марта 2024

Ветеран СВО Волосов проголосовал на выборах президента РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы президента, Копейск, Евгений Волосов, волосов евгений
Участник СВО уверен, что голосование — способ поддержать страну Фото:

Ветеран СВО Евгений Волосов проголосовал 16 марта в копейском поселке Октябрьский (Челябинская область). Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU.

«Кто-то выбирает электронное голосование, но по мне так лучше лично на участок прийти. Атмосфера классная. И вообще, чтобы потом не возмущаться, что власть как-то не так работает, надо самому выбирать ее. Наши оппоненты хотят, чтобы была минимальная явка, а нам, наоборот, нужно показать всему миру, что народ у нас сплоченный. Страна нуждается в поддержке, и либо на передовой, либо внутри в страны всегда можно сделать какой-то вклад, поддержать свою страну», — уверен ветеран.

Волосов пришел на участок с тремя своими детьми. Помимо голосования, он принял участие в викторине, которая проводится на копейских избирательных участках.

«Дополнительный стимул прийти на участок — викторина. Только за вчерашний день в Копейске десять человек уже выиграли стиральные машины. Надеюсь, и я что-то выиграю», — улыбается ветеран.

Волосов участвовал в контртеррористических операциях, имеет пять командировок в горячие точки. После возвращения из зоны проведения СВО основал школу по подготовке операторов БПЛА, в которой уже обучил около 500 человек. Также он проводит уроки мужества в школах, а в феврале 2024 года был избран в состав общественной палаты Копейска.

Евгений Волосов проголосовал на избирательном участке в копейской школе № 2
Евгений Волосов проголосовал на избирательном участке в копейской школе № 2
Фото:
Ветеран СВО пришел на участок с детьми
Ветеран СВО пришел на участок с детьми
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран СВО Евгений Волосов проголосовал 16 марта в копейском поселке Октябрьский (Челябинская область). Об этом с избирательного участка сообщает корреспондент URA.RU. «Кто-то выбирает электронное голосование, но по мне так лучше лично на участок прийти. Атмосфера классная. И вообще, чтобы потом не возмущаться, что власть как-то не так работает, надо самому выбирать ее. Наши оппоненты хотят, чтобы была минимальная явка, а нам, наоборот, нужно показать всему миру, что народ у нас сплоченный. Страна нуждается в поддержке, и либо на передовой, либо внутри в страны всегда можно сделать какой-то вклад, поддержать свою страну», — уверен ветеран. Волосов пришел на участок с тремя своими детьми. Помимо голосования, он принял участие в викторине, которая проводится на копейских избирательных участках. «Дополнительный стимул прийти на участок — викторина. Только за вчерашний день в Копейске десять человек уже выиграли стиральные машины. Надеюсь, и я что-то выиграю», — улыбается ветеран. Волосов участвовал в контртеррористических операциях, имеет пять командировок в горячие точки. После возвращения из зоны проведения СВО основал школу по подготовке операторов БПЛА, в которой уже обучил около 500 человек. Также он проводит уроки мужества в школах, а в феврале 2024 года был избран в состав общественной палаты Копейска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...