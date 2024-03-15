Опубликованы кадры задержания и допроса диверсанта, хотевшего пустить поезд под откос в Тугулыме

Диверсант, задержанный ФСБ, хотел пустить поезд под откос в Тугулыме

16 марта 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Диверсант не успел осуществить задуманный теракт (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Диверсант, готовивший теракт в Свердловской области на железной дороге, был задержан в Тугулыме. Там он намеревался пустить под откос поезд, перевозивший грузы для СВО. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовало видео задержания и допроса террориста. На кадрах видно, как диверсант двигается вдоль железных путей. Он не подозревает, что за ним ведется наблюдение. В момент задержания он кричит и ругается, потом признается, что хотел пустить поезд под откос. При себе у мужчины были приспособления для совершения теракта. Позже во время допроса он рассказывает, что подписал с украинскими спецслужбами договор о том, что обязуется помогать вооруженным силам Украины. Диверсант признается, что прошел в Киеве инструктаж, как изготавливать и устанавливать на рельсах «костыль» — устройство, которое может опрокинуть состав. «Хотел воткнуть его в Тугулыме, но было не суждено», — говорит задержанный. Мужчине 62 года, он россиянин, и был завербован во Львове. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он содержится под стражей и активно сотрудничает со следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диверсант, готовивший теракт в Свердловской области на железной дороге, был задержан в Тугулыме. Там он намеревался пустить под откос поезд, перевозивший грузы для СВО. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовало видео задержания и допроса террориста. На кадрах видно, как диверсант двигается вдоль железных путей. Он не подозревает, что за ним ведется наблюдение. В момент задержания он кричит и ругается, потом признается, что хотел пустить поезд под откос. При себе у мужчины были приспособления для совершения теракта. Позже во время допроса он рассказывает, что подписал с украинскими спецслужбами договор о том, что обязуется помогать вооруженным силам Украины. Диверсант признается, что прошел в Киеве инструктаж, как изготавливать и устанавливать на рельсах «костыль» — устройство, которое может опрокинуть состав. «Хотел воткнуть его в Тугулыме, но было не суждено», — говорит задержанный. Мужчине 62 года, он россиянин, и был завербован во Львове. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он содержится под стражей и активно сотрудничает со следствием.