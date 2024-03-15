Опубликованы кадры задержания и допроса диверсанта, хотевшего пустить поезд под откос в Тугулыме

Диверсант, готовивший теракт в Свердловской области на железной дороге, был задержан в Тугулыме. Там он намеревался пустить под откос поезд, перевозивший грузы для СВО. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовало видео задержания и допроса террориста.
На кадрах видно, как диверсант двигается вдоль железных путей. Он не подозревает, что за ним ведется наблюдение. В момент задержания он кричит и ругается, потом признается, что хотел пустить поезд под откос. При себе у мужчины были приспособления для совершения теракта.
Позже во время допроса он рассказывает, что подписал с украинскими спецслужбами договор о том, что обязуется помогать вооруженным силам Украины. Диверсант признается, что прошел в Киеве инструктаж, как изготавливать и устанавливать на рельсах «костыль» — устройство, которое может опрокинуть состав. «Хотел воткнуть его в Тугулыме, но было не суждено», — говорит задержанный.
Мужчине 62 года, он россиянин, и был завербован во Львове. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», он содержится под стражей и активно сотрудничает со следствием.
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