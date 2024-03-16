Жительница Сургута потеряла дар речи, узнав о выигрыше квартиры в викторину. Видео

Четвертую квартиру в викторине «Достижения Югры» выиграла женщина из Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ключ от квартиры. Челябинск, дверь, вход, ключ, недвижимость, квартира, замок, новоселье, вторичное жилье, жилье, квартирный вопрос, новосел
Сургутянка потеряла дар речи, узнав о выигрыше Фото:

Четвертую квартиру в викторине «Достижения Югры» получила семья из Сургута. От волнения и нахлынувших эмоций девушка Татьяна, даже потеряла дар речи. Видео выложил глава города Андрей Филатов в своем telegram-канале.

«Не ожидали что мы такие фартовые окажемся. Мы очень счастливы», — поделилась эмоциями сургутянка Татьяна на видео, которое разместил глава города. Затем один из членов избирательной комиссии поинтересовался, чей уникальный код из членов семьи оказался счастливым. «Супруги, то есть мой», — добавила девушка, немного растерявшись от волнения.

В викторине «Достижения Югры» среди крупных подарков не только квартиры, но и машины. Их, в том числе, выигрывают дети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четвертую квартиру в викторине «Достижения Югры» получила семья из Сургута. От волнения и нахлынувших эмоций девушка Татьяна, даже потеряла дар речи. Видео выложил глава города Андрей Филатов в своем telegram-канале. «Не ожидали что мы такие фартовые окажемся. Мы очень счастливы», — поделилась эмоциями сургутянка Татьяна на видео, которое разместил глава города. Затем один из членов избирательной комиссии поинтересовался, чей уникальный код из членов семьи оказался счастливым. «Супруги, то есть мой», — добавила девушка, немного растерявшись от волнения. В викторине «Достижения Югры» среди крупных подарков не только квартиры, но и машины. Их, в том числе, выигрывают дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...