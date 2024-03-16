Четвертую квартиру в викторине «Достижения Югры» получила семья из Сургута. От волнения и нахлынувших эмоций девушка Татьяна, даже потеряла дар речи. Видео выложил глава города Андрей Филатов в своем telegram-канале.
«Не ожидали что мы такие фартовые окажемся. Мы очень счастливы», — поделилась эмоциями сургутянка Татьяна на видео, которое разместил глава города. Затем один из членов избирательной комиссии поинтересовался, чей уникальный код из членов семьи оказался счастливым. «Супруги, то есть мой», — добавила девушка, немного растерявшись от волнения.
В викторине «Достижения Югры» среди крупных подарков не только квартиры, но и машины. Их, в том числе, выигрывают дети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.