Пермский правозащитник развенчал миф о ФСБ после обыска и допроса

Пермский правозащитник Галицкий остался доволен вежливостью сотрудников ФСБ

17 марта 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

По словам общественника, процедура заняла два дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правозащитника Денис Галицкий остался доволен вежливостью сотрудников УФСБ России по Пермскому краю после проведенного допроса. Этому предшествовал обыск в его квартире. Своими впечатлениями он поделился в Telegram. «Жив, здоров. Вроде, ничего не угрожает. Доволен вежливым обращением. Но без компьютера и телефона (возможно, несколько месяцев). Подвалов ФСБ не видел… Расстроен, ведь здание старинное, а подвал кирпичный, сводчатый», — написал Денис Галицкий в своем telegram-канале. Силовики провели обыск в квартире пермского общественника. В течение двух последующих дней Галицкий приходил по повестке в управление. По его словам, беседа длилась с девяти утра до девяти вечера. В помещении в момент досмотра самого правозащитника не было. Жилье он предоставлял для съема различным организациям под «штаб-квартиру». Сотрудники ФСБ на месте обнаружили старые агитматериалы оппозиционной направленности, в том числе Алексея Навального*. Из квартиры были изъяты компьютер и телефон. По словам Галицкого, 15 марта его вызвали на допрос по делу экс-главы штаба Навального** в Перми Сергея Ухова***. Днем ранее аналогичные обыски прошли у других активистов прикамской столицы. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ. ***Сергей Ухов признан иностранным агентом в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правозащитника Денис Галицкий остался доволен вежливостью сотрудников УФСБ России по Пермскому краю после проведенного допроса. Этому предшествовал обыск в его квартире. Своими впечатлениями он поделился в Telegram. «Жив, здоров. Вроде, ничего не угрожает. Доволен вежливым обращением. Но без компьютера и телефона (возможно, несколько месяцев). Подвалов ФСБ не видел… Расстроен, ведь здание старинное, а подвал кирпичный, сводчатый», — написал Денис Галицкий в своем telegram-канале. Силовики провели обыск в квартире пермского общественника. В течение двух последующих дней Галицкий приходил по повестке в управление. По его словам, беседа длилась с девяти утра до девяти вечера. В помещении в момент досмотра самого правозащитника не было. Жилье он предоставлял для съема различным организациям под «штаб-квартиру». Сотрудники ФСБ на месте обнаружили старые агитматериалы оппозиционной направленности, в том числе Алексея Навального*. Из квартиры были изъяты компьютер и телефон. По словам Галицкого, 15 марта его вызвали на допрос по делу экс-главы штаба Навального** в Перми Сергея Ухова***. Днем ранее аналогичные обыски прошли у других активистов прикамской столицы. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. **«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории РФ. ***Сергей Ухов признан иностранным агентом в России.