14 марта 2024

В квартире пермского правозащитника Дениса Галицкого прошли обыски

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники ФСБ нашли агитматериалы оппозиции Фото:

В Перми сотрудники ФСБ провели обыски в квартире известного правозащитника Дениса Галицкого. В это время самого активиста там не было. Жилье он ранее предоставлял различным организациям под «штаб-квартиру». На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили только квартиранта, которого Галицкий пустил временно пожить. Об этом Галицкий рассказал своему другу, общественному деятелю Игорю Аверкиеву.

«Вломились в 5:30, положили на пол…, но не меня. Мне жалко, что штаб-квартира пустует, так что я иногда даю в ней пожить. Так что физически пострадал не я», — цитирует Аверкиев Галицкого в Telegram.

Сотрудники ФСБ нашли в штаб-квартире старые агитматериалы, в том числе Алексея Навального*. Из квартиры изъяли компьютер и телефон. По словам Галицкого, на 15 марта его вызвали на допрос по делу бывшего главы пермского штаба Навального** Сергея Ухова***.

14 марта, как рассказывало URA.RU, аналогичные обыски прошли у других пермских активистов. Среди них признанный иноагентом политолог Виталий Ковин**** и юрист Артем Файзулин.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории России.

***Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ

****Виталий Ковин признан иностранным агентом в РФ

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В Перми сотрудники ФСБ провели обыски в квартире известного правозащитника Дениса Галицкого. В это время самого активиста там не было. Жилье он ранее предоставлял различным организациям под «штаб-квартиру». На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили только квартиранта, которого Галицкий пустил временно пожить. Об этом Галицкий рассказал своему другу, общественному деятелю Игорю Аверкиеву. «Вломились в 5:30, положили на пол…, но не меня. Мне жалко, что штаб-квартира пустует, так что я иногда даю в ней пожить. Так что физически пострадал не я», — цитирует Аверкиев Галицкого в Telegram. Сотрудники ФСБ нашли в штаб-квартире старые агитматериалы, в том числе Алексея Навального*. Из квартиры изъяли компьютер и телефон. По словам Галицкого, на 15 марта его вызвали на допрос по делу бывшего главы пермского штаба Навального** Сергея Ухова***. 14 марта, как рассказывало URA.RU, аналогичные обыски прошли у других пермских активистов. Среди них признанный иноагентом политолог Виталий Ковин**** и юрист Артем Файзулин. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов **«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентом и запрещены на территории России. ***Сергей Ухов признан иностранным агентом в РФ ****Виталий Ковин признан иностранным агентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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