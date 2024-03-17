В ХМАО подорожали двухкомнатные квартиры

В ХМАО выросла стоимость на двухкомнатные квартиры. За год цены поднялись на 6%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
«На вторичном рынке жилья ХМАО в феврале 2024 года больше всего запросов приходилось на двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость таких вариантов за год увеличилась на 6%. Стоимость поднялась с 7,1 до 7,5 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.
За этот же период цена на вторичное жилье в ХМАО выросла на 16%. По данным «Авито Недвижимости», в феврале нынешнего года в регионе наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.