В ХМАО подорожали двухкомнатные квартиры

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, спальня, новая квартира
В ХМАО двухкомнатные квартиры подорожали на 6% Фото:

В ХМАО выросла стоимость на двухкомнатные квартиры. За год цены поднялись на 6%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

«На вторичном рынке жилья ХМАО в феврале 2024 года больше всего запросов приходилось на двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость таких вариантов за год увеличилась на 6%. Стоимость поднялась с 7,1 до 7,5 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU.

За этот же период цена на вторичное жилье в ХМАО выросла на 16%. По данным «Авито Недвижимости», в феврале нынешнего года в регионе наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья.

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В ХМАО выросла стоимость на двухкомнатные квартиры. За год цены поднялись на 6%. Об этом URA.RU сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «На вторичном рынке жилья ХМАО в феврале 2024 года больше всего запросов приходилось на двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость таких вариантов за год увеличилась на 6%. Стоимость поднялась с 7,1 до 7,5 миллиона рублей», — рассказал Еремкин журналисту URA.RU. За этот же период цена на вторичное жилье в ХМАО выросла на 16%. По данным «Авито Недвижимости», в феврале нынешнего года в регионе наибольший объем предложения был представлен в категории вторичного жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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