Сотрудница Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Наталья Букал выиграла автомобиль в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГКУ региона.
«Наталья Букал вчера стала обладательницей нового автомобиля по итогам викторины „Всей семьей — за Челябинск“! Мы искренне поздравляем Наталью Викторовну и радуемся за нее!» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГКУ Челябинской области.
Всего в викторине разыграют 10 автомобилей «Лада Гранта». Помимо этого, челябинцы смогут выиграть смартфоны и бытовую технику. Заключительный этап розыгрыша состоится 19 марта.
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