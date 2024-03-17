17 марта 2024

Сотрудница ГКУ Челябинской области выиграла автомобиль в викторине. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы2. Челябинск, викторина, всей семьей
Наталья Букал выиграла автомобиль в викторине «Всей семьей — За Челябинск» Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Сотрудница Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Наталья Букал выиграла автомобиль в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГКУ региона.

«Наталья Букал вчера стала обладательницей нового автомобиля по итогам викторины „Всей семьей — за Челябинск“! Мы искренне поздравляем Наталью Викторовну и радуемся за нее!» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГКУ Челябинской области.

Всего в викторине разыграют 10 автомобилей «Лада Гранта». Помимо этого, челябинцы смогут выиграть смартфоны и бытовую технику. Заключительный этап розыгрыша состоится 19 марта.

Наталья Букал стала обладательницей нового автомобиля
Наталья Букал стала обладательницей нового автомобиля
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудница Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области Наталья Букал выиграла автомобиль в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГКУ региона. «Наталья Букал вчера стала обладательницей нового автомобиля по итогам викторины „Всей семьей — за Челябинск“! Мы искренне поздравляем Наталью Викторовну и радуемся за нее!» — сообщили URA.RU в пресс-службе ГКУ Челябинской области. Всего в викторине разыграют 10 автомобилей «Лада Гранта». Помимо этого, челябинцы смогут выиграть смартфоны и бытовую технику. Заключительный этап розыгрыша состоится 19 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...