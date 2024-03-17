17 марта 2024

Сенаторы РФ от Пермского края подвели итоги выборов в условиях «мощнейших атак» западных стран

Пермские сенаторы РФ: «мощнейшая атака» западных стран не повлияла на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Предвыборные плакаты кандидатов в президенты России. Пермь, изберком жд
Жители Пермского края сделали свой выбор Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Беспрецедентное давление, которое устроил Запад на Россию, никак не повлияло на ход президентской кампании и сам процесс голосования. Прошедшие выборы показали, что страна справилась с внешними угрозами и вызовами. Об этом сенаторы Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков заявили в ходе марафона «Ночь выборов в Пермском крае — 2024», посвященного ходу голосования.

Так, по словам сенатора Климова, «информационные атаки» со стороны ряда западных стран были направлены и на жителей Прикамья. «Попытка через интернет, мессенджеры, внушить людям какие-то мысли, главные из которых — исключение нашей с вами безопасности, нашего с вами благосостояния», — сказал Климов. Он добавил, что нынешние выборы ставили задачу не только определить судьбы страну до 2030 года, но и «еще и консолидировать общество» в условиях внешних угроз.

На «мощнейшую антироссийскую пропаганду недружественных стран» перед выборами обратил внимание и сенатор Пушков. Запад также делал ставку на санкций и атаки на приграничные с Украиной российские регионы, но попытка дестабилизировать общество не удалась. «Выборы подтвердили, что эта цель не удалась нашим западным противникам — они прошли организованно, слаженно, на хорошей технологической базе», — резюмировал Пушков.

Выборы президента РФ проходили 15—17 марта. После обработки 99% бюллетеней большинство голосов в Пермском крае набрал Владимир Путин — 84,65%. Второе место у Николая Харитонова (4,96%), на третьем месте — Леонид Слуцкий (4,79%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков занимает четвертое место (4,53%).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспрецедентное давление, которое устроил Запад на Россию, никак не повлияло на ход президентской кампании и сам процесс голосования. Прошедшие выборы показали, что страна справилась с внешними угрозами и вызовами. Об этом сенаторы Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков заявили в ходе марафона «Ночь выборов в Пермском крае — 2024», посвященного ходу голосования. Так, по словам сенатора Климова, «информационные атаки» со стороны ряда западных стран были направлены и на жителей Прикамья. «Попытка через интернет, мессенджеры, внушить людям какие-то мысли, главные из которых — исключение нашей с вами безопасности, нашего с вами благосостояния», — сказал Климов. Он добавил, что нынешние выборы ставили задачу не только определить судьбы страну до 2030 года, но и «еще и консолидировать общество» в условиях внешних угроз. На «мощнейшую антироссийскую пропаганду недружественных стран» перед выборами обратил внимание и сенатор Пушков. Запад также делал ставку на санкций и атаки на приграничные с Украиной российские регионы, но попытка дестабилизировать общество не удалась. «Выборы подтвердили, что эта цель не удалась нашим западным противникам — они прошли организованно, слаженно, на хорошей технологической базе», — резюмировал Пушков. Выборы президента РФ проходили 15—17 марта. После обработки 99% бюллетеней большинство голосов в Пермском крае набрал Владимир Путин — 84,65%. Второе место у Николая Харитонова (4,96%), на третьем месте — Леонид Слуцкий (4,79%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков занимает четвертое место (4,53%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...