Сенаторы РФ от Пермского края подвели итоги выборов в условиях «мощнейших атак» западных стран

Пермские сенаторы РФ: «мощнейшая атака» западных стран не повлияла на выборы

18 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Жители Пермского края сделали свой выбор Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Беспрецедентное давление, которое устроил Запад на Россию, никак не повлияло на ход президентской кампании и сам процесс голосования. Прошедшие выборы показали, что страна справилась с внешними угрозами и вызовами. Об этом сенаторы Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков заявили в ходе марафона «Ночь выборов в Пермском крае — 2024», посвященного ходу голосования. Так, по словам сенатора Климова, «информационные атаки» со стороны ряда западных стран были направлены и на жителей Прикамья. «Попытка через интернет, мессенджеры, внушить людям какие-то мысли, главные из которых — исключение нашей с вами безопасности, нашего с вами благосостояния», — сказал Климов. Он добавил, что нынешние выборы ставили задачу не только определить судьбы страну до 2030 года, но и «еще и консолидировать общество» в условиях внешних угроз. На «мощнейшую антироссийскую пропаганду недружественных стран» перед выборами обратил внимание и сенатор Пушков. Запад также делал ставку на санкций и атаки на приграничные с Украиной российские регионы, но попытка дестабилизировать общество не удалась. «Выборы подтвердили, что эта цель не удалась нашим западным противникам — они прошли организованно, слаженно, на хорошей технологической базе», — резюмировал Пушков. Выборы президента РФ проходили 15—17 марта. После обработки 99% бюллетеней большинство голосов в Пермском крае набрал Владимир Путин — 84,65%. Второе место у Николая Харитонова (4,96%), на третьем месте — Леонид Слуцкий (4,79%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков занимает четвертое место (4,53%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспрецедентное давление, которое устроил Запад на Россию, никак не повлияло на ход президентской кампании и сам процесс голосования. Прошедшие выборы показали, что страна справилась с внешними угрозами и вызовами. Об этом сенаторы Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков заявили в ходе марафона «Ночь выборов в Пермском крае — 2024», посвященного ходу голосования. Так, по словам сенатора Климова, «информационные атаки» со стороны ряда западных стран были направлены и на жителей Прикамья. «Попытка через интернет, мессенджеры, внушить людям какие-то мысли, главные из которых — исключение нашей с вами безопасности, нашего с вами благосостояния», — сказал Климов. Он добавил, что нынешние выборы ставили задачу не только определить судьбы страну до 2030 года, но и «еще и консолидировать общество» в условиях внешних угроз. На «мощнейшую антироссийскую пропаганду недружественных стран» перед выборами обратил внимание и сенатор Пушков. Запад также делал ставку на санкций и атаки на приграничные с Украиной российские регионы, но попытка дестабилизировать общество не удалась. «Выборы подтвердили, что эта цель не удалась нашим западным противникам — они прошли организованно, слаженно, на хорошей технологической базе», — резюмировал Пушков. Выборы президента РФ проходили 15—17 марта. После обработки 99% бюллетеней большинство голосов в Пермском крае набрал Владимир Путин — 84,65%. Второе место у Николая Харитонова (4,96%), на третьем месте — Леонид Слуцкий (4,79%). Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков занимает четвертое место (4,53%).