Главный танковый завод отсудил у энергетиков почти 200 млн рублей

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отсудил у нижнетагильской компании «Горэнерго-НТ» 184,7 млн рублей за неоплаченную поставку тепловой энергии и теплоносителя. Это следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.
«Взыскать с Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия „Горэнерго-НТ“ в пользу АО „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э. Дзержинского“ 184,7 млн рублей основной долг, 60 тысяч рублей государственную пошлину», — говорится в решении суда. Решение дела вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (7 марта), если не подана апелляционная жалоба.
Долг у коммунальной службы образовался с июня по сентябрь 2023 года. УВЗ направляло в «Гроэнерго-НТ» претензии с требованием устранить задолженность, но они остались без удовлетворения. Однако уже в суде энергетики приняли признание иска.
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