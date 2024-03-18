Главный танковый завод отсудил у энергетиков почти 200 млн рублей

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В «Гроэнерго-НТ» приняли признание иска Фото:

«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отсудил у нижнетагильской компании «Горэнерго-НТ» 184,7 млн рублей за неоплаченную поставку тепловой энергии и теплоносителя. Это следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области.

«Взыскать с Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия „Горэнерго-НТ“ в пользу АО „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э. Дзержинского“ 184,7 млн рублей основной долг, 60 тысяч рублей государственную пошлину», — говорится в решении суда. Решение дела вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (7 марта), если не подана апелляционная жалоба.

Долг у коммунальной службы образовался с июня по сентябрь 2023 года. УВЗ направляло в «Гроэнерго-НТ» претензии с требованием устранить задолженность, но они остались без удовлетворения. Однако уже в суде энергетики приняли признание иска.

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«Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») отсудил у нижнетагильской компании «Горэнерго-НТ» 184,7 млн рублей за неоплаченную поставку тепловой энергии и теплоносителя. Это следует из картотеки арбитражного суда Свердловской области. «Взыскать с Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия „Горэнерго-НТ“ в пользу АО „Научно-производственная корпорация ‚Уралвагонзавод‘ имени Ф.Э. Дзержинского“ 184,7 млн рублей основной долг, 60 тысяч рублей государственную пошлину», — говорится в решении суда. Решение дела вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (7 марта), если не подана апелляционная жалоба. Долг у коммунальной службы образовался с июня по сентябрь 2023 года. УВЗ направляло в «Гроэнерго-НТ» претензии с требованием устранить задолженность, но они остались без удовлетворения. Однако уже в суде энергетики приняли признание иска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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