Минфин посчитал, сколько долгов простят Пермскому краю в рамках обещания Путина

Минфин Пермского края рассчитывает, что Москва спишет Прикамью порядка 8-9 млрд рублей по бюджетным кредитам. Обещание списать долги регионам дал президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием 29 февраля. Расчеты озвучила министр финансов Екатерина Тхор на заседании комитета заксобрания по бюджету 20 марта.
«Безусловно Пермский край попадает в перечень субъектов, которым будет списание. Единственное, мы сегодня до конца не понимаем, о какой сумме идет речь. Мы считаем, что это касается только кредитов, которые мы взяли на покрытие бюджетного дефицита еще в 2015 году. Это 14 млрд рублей. Соответственно, мы надеемся, что порядка 8-9 млрд рублей нам будут списаны», — рассказала Тхор депутатам.
Вопрос в том, куда регионы должны будут направить высвободившиеся средства, подчеркнула глава минфина. «Порядка пока нет, ждем», — отметила она.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что необходимо снизить долговую нагрузку регионов. И предложил списать 2/3 задолженности по кредитам. Списание при этом не затронет инфраструктурные кредиты.
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