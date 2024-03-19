19 марта 2024

Полпред Якушев прочит уральским бойцам СВО высокие посты

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На участие в программе подали 34 тысячи заявок Фото:

Среди уральских солдат, принимающих участие в спецоперации, есть немало людей, которые достойны высоких постов на государственной и муниципальной службе. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Кадровая программа „Время героев“ — уникальная возможность для участников СВО применить свои лидерские качества на благо родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. В настоящее время заявки на участие подали уже более 34 тысяч человек.

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Среди уральских солдат, принимающих участие в спецоперации, есть немало людей, которые достойны высоких постов на государственной и муниципальной службе. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Кадровая программа „Время героев“ — уникальная возможность для участников СВО применить свои лидерские качества на благо родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. В настоящее время заявки на участие подали уже более 34 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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