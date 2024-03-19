Полпред Якушев прочит уральским бойцам СВО высокие посты

20 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

На участие в программе подали 34 тысячи заявок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди уральских солдат, принимающих участие в спецоперации, есть немало людей, которые достойны высоких постов на государственной и муниципальной службе. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Кадровая программа „Время героев“ — уникальная возможность для участников СВО применить свои лидерские качества на благо родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. В настоящее время заявки на участие подали уже более 34 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди уральских солдат, принимающих участие в спецоперации, есть немало людей, которые достойны высоких постов на государственной и муниципальной службе. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Кадровая программа „Время героев“ — уникальная возможность для участников СВО применить свои лидерские качества на благо родины и получить навыки для работы на гражданских специальностях. Среди уральских воинов есть немало людей, которые достойны занимать высокие посты на государственной и муниципальной службе, а также реализовать себя в бизнесе», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Программа была создана по приказу президента РФ Владимира Путина. Ее целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО. В настоящее время заявки на участие подали уже более 34 тысяч человек.