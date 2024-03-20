Курганский футбольный клуб поборется за Кубок чемпионов в Тюмени

20 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

«Звезды Динамо» сыграют с командами из Тюмени и Омска Фото: Николай Бастриков © URA.RU Футбольный клуб «Звезды Динамо» из Кургана поборется за Кубок чемпионов в Тюмени. Соревнования состоятся 21—24 марта, сообщается на сайте Союза федерации футбола Урала. «В Тюмени пройдут матчи группы „B“ Кубка Чемпионов МОО „СФФУ и ЗС“, являющегося вторым этапом Всероссийского соревнования по футболу среди мужчин „Кубок регионов“ сезона 2023—2024 годов. В матчах примут участие чемпион Курганской области — ФК „Звезды Динамо“», — говорится на сайте. Его соперниками станут чемпион Тюменской области — ТДСК и дублеры футбольного клуба «Тюмень», а также чемпион Омской области — «Рабочие системы». Матчи в группе пройдут по круговой системе. Победителем группы «А» Кубка Чемпионов стала футбольный клуб «Жасмин» из Михайловска. Свердловский коллектив в финальном матче сразится с победителем группы «В». Ранее URA.RU писало, что футбольный клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». Название «Тобол» команда носила с 2002 года. Также изменения произошли и на тренерском посту — руководить командой назначен Антон Васяткин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Звезды Динамо» из Кургана поборется за Кубок чемпионов в Тюмени. Соревнования состоятся 21—24 марта, сообщается на сайте Союза федерации футбола Урала. «В Тюмени пройдут матчи группы „B“ Кубка Чемпионов МОО „СФФУ и ЗС“, являющегося вторым этапом Всероссийского соревнования по футболу среди мужчин „Кубок регионов“ сезона 2023—2024 годов. В матчах примут участие чемпион Курганской области — ФК „Звезды Динамо“», — говорится на сайте. Его соперниками станут чемпион Тюменской области — ТДСК и дублеры футбольного клуба «Тюмень», а также чемпион Омской области — «Рабочие системы». Матчи в группе пройдут по круговой системе. Победителем группы «А» Кубка Чемпионов стала футбольный клуб «Жасмин» из Михайловска. Свердловский коллектив в финальном матче сразится с победителем группы «В». Ранее URA.RU писало, что футбольный клуб «Тобол» прекратил существование в своем прежнем виде и поменял название на «Курган». Название «Тобол» команда носила с 2002 года. Также изменения произошли и на тренерском посту — руководить командой назначен Антон Васяткин.