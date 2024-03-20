К транспортной реформе в Екатеринбурге привлекут застройщиков

20 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

Пример теплой остановки из Солнечного микрорайона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга планируют привлечь застройщиков к строительству теплых остановок. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Планируем устанавливать оборудованные системами подогрева остановочные комплексы, причем из внебюджетных средств. За счет застройщиков, которые поблизости возводят свои ЖК. Они готовы вложиться и подарить городу», — пояснил Галямов. Мэрия Екатеринбурга анонсировала большую транспортную реформу, состоящую из множества пунктов, в начале марта. В планах, в частности, перейти на работу с перевозчиками по брутто-контрактам и переформатировать работу центра по управлению перевозками, который будет контролировать качество обслуживания горожан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга планируют привлечь застройщиков к строительству теплых остановок. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Планируем устанавливать оборудованные системами подогрева остановочные комплексы, причем из внебюджетных средств. За счет застройщиков, которые поблизости возводят свои ЖК. Они готовы вложиться и подарить городу», — пояснил Галямов. Мэрия Екатеринбурга анонсировала большую транспортную реформу, состоящую из множества пунктов, в начале марта. В планах, в частности, перейти на работу с перевозчиками по брутто-контрактам и переформатировать работу центра по управлению перевозками, который будет контролировать качество обслуживания горожан.