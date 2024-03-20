К транспортной реформе в Екатеринбурге привлекут застройщиков

Власти Екатеринбурга планируют привлечь застройщиков к строительству теплых остановок. Об этом на встрече с журналистами рассказал транспортный вице-мэр Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.
«Планируем устанавливать оборудованные системами подогрева остановочные комплексы, причем из внебюджетных средств. За счет застройщиков, которые поблизости возводят свои ЖК. Они готовы вложиться и подарить городу», — пояснил Галямов.
Мэрия Екатеринбурга анонсировала большую транспортную реформу, состоящую из множества пунктов, в начале марта. В планах, в частности, перейти на работу с перевозчиками по брутто-контрактам и переформатировать работу центра по управлению перевозками, который будет контролировать качество обслуживания горожан.
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