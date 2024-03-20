В Госдуме посчитали Кологривого недостойным участия в СВО

Депутат Госдумы Останина: появление дебошира Кологривого на СВО оскорбит военных
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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , останина нина
Нина Останина заявила, что участники спецоперации не хотят сражаться вместе с Никитой Кологривым Фото:
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Если актер, звезда сериала «Слово пацана» и дебошир Никита Кологривый отправится в зону спецоперации, то это оскорбит военных. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

«Зона СВО — это не форма наказания, это не прачечная, где можно запросто смыть с себя разные прегрешения. Кому нужен на фронте нетрезвый дебошир Никита Кологривый? Его появление в зоне СВО только оскорбит наших военных», — поделилась Нина Останина в разговоре с изданием «Ридус».

До этого Кологривого предложили отправить в зону спецоперации. Депутат городского совета Ростислав Антонов заявил, что во времена Великой Отечественной войны многие актеры служили на фронте. Таким образом он отреагировал на скандал, который произошел ранее.

Кологривый в баре Новосибирска пьяным приставал к одной официантке. В какой-то момент она ударила его по щеке. После этого актер укусил ее за ногу и стал громить заведение. Полное видео — в материале URA.RU. По информации telegram-канала Shot, сейчас звезда сериала находится в спецприемнике. Ему грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток.

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Если актер, звезда сериала «Слово пацана» и дебошир Никита Кологривый отправится в зону спецоперации, то это оскорбит военных. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. «Зона СВО — это не форма наказания, это не прачечная, где можно запросто смыть с себя разные прегрешения. Кому нужен на фронте нетрезвый дебошир Никита Кологривый? Его появление в зоне СВО только оскорбит наших военных», — поделилась Нина Останина в разговоре с изданием «Ридус». До этого Кологривого предложили отправить в зону спецоперации. Депутат городского совета Ростислав Антонов заявил, что во времена Великой Отечественной войны многие актеры служили на фронте. Таким образом он отреагировал на скандал, который произошел ранее. Кологривый в баре Новосибирска пьяным приставал к одной официантке. В какой-то момент она ударила его по щеке. После этого актер укусил ее за ногу и стал громить заведение. Полное видео — в материале URA.RU. По информации telegram-канала Shot, сейчас звезда сериала находится в спецприемнике. Ему грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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