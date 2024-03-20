В Госдуме посчитали Кологривого недостойным участия в СВО

Если актер, звезда сериала «Слово пацана» и дебошир Никита Кологривый отправится в зону спецоперации, то это оскорбит военных. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.
«Зона СВО — это не форма наказания, это не прачечная, где можно запросто смыть с себя разные прегрешения. Кому нужен на фронте нетрезвый дебошир Никита Кологривый? Его появление в зоне СВО только оскорбит наших военных», — поделилась Нина Останина в разговоре с изданием «Ридус».
До этого Кологривого предложили отправить в зону спецоперации. Депутат городского совета Ростислав Антонов заявил, что во времена Великой Отечественной войны многие актеры служили на фронте. Таким образом он отреагировал на скандал, который произошел ранее.
Кологривый в баре Новосибирска пьяным приставал к одной официантке. В какой-то момент она ударила его по щеке. После этого актер укусил ее за ногу и стал громить заведение. Полное видео — в материале URA.RU. По информации telegram-канала Shot, сейчас звезда сериала находится в спецприемнике. Ему грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.