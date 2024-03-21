21 марта 2024

В Челябинске на маршрут №64 вышли большие новые автобусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопарк. Челябинск
На маршрут № 64 в Челябинске вышли автобусы-«гармошки» особо большого класса Фото:

В Челябинске 22 марта на маршрут № 64 вышли автобусы-«гармошки» особо большого класса. На линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску, сообщается на сайте мэрии.

«В рамках масштабного обновления общественного транспорта на маршрут №64 вышли новые автобусы особо большого класса. Сегодня на линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в ведомстве отметили, в последнюю неделю марта выйдут еще шесть «гармошек». Масштабное обновление общественного транспорта проводится в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Автопарк. Челябинск
На линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску
Фото:
Автопарк. Челябинск
В последнюю неделю марта выйдут еще шесть «гармошек»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 22 марта на маршрут № 64 вышли автобусы-«гармошки» особо большого класса. На линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску, сообщается на сайте мэрии. «В рамках масштабного обновления общественного транспорта на маршрут №64 вышли новые автобусы особо большого класса. Сегодня на линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также в ведомстве отметили, в последнюю неделю марта выйдут еще шесть «гармошек». Масштабное обновление общественного транспорта проводится в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...