В Челябинске 22 марта на маршрут № 64 вышли автобусы-«гармошки» особо большого класса. На линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску, сообщается на сайте мэрии.
«В рамках масштабного обновления общественного транспорта на маршрут №64 вышли новые автобусы особо большого класса. Сегодня на линию выпустили первые четыре автобуса из новой партии, переданной Челябинску», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Также в ведомстве отметили, в последнюю неделю марта выйдут еще шесть «гармошек». Масштабное обновление общественного транспорта проводится в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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