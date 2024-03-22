Пермякам предлагают купить привилегии для элиты в аэропорту

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Международный аэропорт Пермь (Большое Савино). Пермь, аэропорт, парковка для инвалидов, парковка, большое савино, международный аэропорт пермь
Туристам предлагают попасть в бизнес-зал дешевле прайсовой стоимости Фото:

Жителям Перми предлагают купить проходки в бизнес-зал аэропорта по цене в три раза ниже той, которая указана в прайсе «Большого Савино». Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито».

«Проход в бизнес-зал Пермь. Стоимость — 799 рублей. Этoт купон позволяет вaм пoлучить дocтyп в бизнес-зал в аэропорту», — сказано в объявлении.

На сайте также видно, что подобную услугу предлагают четыре разных продавца. Самые дешевые купоны в бизнес-зал оформляют за 399 рублей на двоих человек. В прайсе на сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что стоимость посещения бизнес-зала — 2,5 тысячи рублей на человека. За эту цену можно находится в нем на протяжении трех часов.

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Жителям Перми предлагают купить проходки в бизнес-зал аэропорта по цене в три раза ниже той, которая указана в прайсе «Большого Савино». Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито». «Проход в бизнес-зал Пермь. Стоимость — 799 рублей. Этoт купон позволяет вaм пoлучить дocтyп в бизнес-зал в аэропорту», — сказано в объявлении. На сайте также видно, что подобную услугу предлагают четыре разных продавца. Самые дешевые купоны в бизнес-зал оформляют за 399 рублей на двоих человек. В прайсе на сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что стоимость посещения бизнес-зала — 2,5 тысячи рублей на человека. За эту цену можно находится в нем на протяжении трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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