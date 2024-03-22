Пермякам предлагают купить привилегии для элиты в аэропорту

22 марта 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Туристам предлагают попасть в бизнес-зал дешевле прайсовой стоимости Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жителям Перми предлагают купить проходки в бизнес-зал аэропорта по цене в три раза ниже той, которая указана в прайсе «Большого Савино». Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито». «Проход в бизнес-зал Пермь. Стоимость — 799 рублей. Этoт купон позволяет вaм пoлучить дocтyп в бизнес-зал в аэропорту», — сказано в объявлении. На сайте также видно, что подобную услугу предлагают четыре разных продавца. Самые дешевые купоны в бизнес-зал оформляют за 399 рублей на двоих человек. В прайсе на сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что стоимость посещения бизнес-зала — 2,5 тысячи рублей на человека. За эту цену можно находится в нем на протяжении трех часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Перми предлагают купить проходки в бизнес-зал аэропорта по цене в три раза ниже той, которая указана в прайсе «Большого Савино». Информация об этом опубликована на сайте объявлений «Авито». «Проход в бизнес-зал Пермь. Стоимость — 799 рублей. Этoт купон позволяет вaм пoлучить дocтyп в бизнес-зал в аэропорту», — сказано в объявлении. На сайте также видно, что подобную услугу предлагают четыре разных продавца. Самые дешевые купоны в бизнес-зал оформляют за 399 рублей на двоих человек. В прайсе на сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что стоимость посещения бизнес-зала — 2,5 тысячи рублей на человека. За эту цену можно находится в нем на протяжении трех часов.