Музыкант в одиночку вывел людей из горящего «Крокуса»

23 марта 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Уличный музыкант Михаил вывел сквозь дым несколько человек из горящего «Крокуса» Фото: Воронин Денис//Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Уличный музыкант Михаил Филиппов спас несколько человек во время теракта в «Крокусе». Он вывел людей сквозь дым. «В черном дыму, с нулевой видимостью, Михаил, буквально на ощупь искал выход. За ним пошли и другие», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что молодому человеку удалось найти лестницу, по которой вся группа покинула здание, в то время как в нем еще была слышна стрельба. По данным канала, в данный момент Михаил находится в больнице с отравлением угарным газом. Он рассказал, что чувствует себя неплохо, заключили там. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уличный музыкант Михаил Филиппов спас несколько человек во время теракта в «Крокусе». Он вывел людей сквозь дым. «В черном дыму, с нулевой видимостью, Михаил, буквально на ощупь искал выход. За ним пошли и другие», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что молодому человеку удалось найти лестницу, по которой вся группа покинула здание, в то время как в нем еще была слышна стрельба. По данным канала, в данный момент Михаил находится в больнице с отравлением угарным газом. Он рассказал, что чувствует себя неплохо, заключили там. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.