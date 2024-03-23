Музыкант в одиночку вывел людей из горящего «Крокуса»

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Уличный музыкант Михаил вывел сквозь дым несколько человек из горящего «Крокуса» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уличный музыкант Михаил Филиппов спас несколько человек во время теракта в «Крокусе». Он вывел людей сквозь дым.

«В черном дыму, с нулевой видимостью, Михаил, буквально на ощупь искал выход. За ним пошли и другие», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что молодому человеку удалось найти лестницу, по которой вся группа покинула здание, в то время как в нем еще была слышна стрельба.

По данным канала, в данный момент Михаил находится в больнице с отравлением угарным газом. Он рассказал, что чувствует себя неплохо, заключили там.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.

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Уличный музыкант Михаил Филиппов спас несколько человек во время теракта в «Крокусе». Он вывел людей сквозь дым. «В черном дыму, с нулевой видимостью, Михаил, буквально на ощупь искал выход. За ним пошли и другие», — сообщил telegram-канал 112. Там добавили, что молодому человеку удалось найти лестницу, по которой вся группа покинула здание, в то время как в нем еще была слышна стрельба. По данным канала, в данный момент Михаил находится в больнице с отравлением угарным газом. Он рассказал, что чувствует себя неплохо, заключили там. В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта произошел теракт. По последним данным, погибли 115 человек. URA.RU рассказывает всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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