Зритель, спасший людей в «Крокусе», рассказал как ему удалось совершить подвиг голыми руками

Зритель, спасший людей в «Крокусе»: у меня была секунда на размышление
© Служба новостей «URA.RU»
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Зритель, который смог обезвредить одного из террористов в «Крокус сити холле», рассказал, как ему это удалось. Он сообщил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие.

«Террорист вышел за перегородкой. Я взглянул на супругу и понял, что увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. <…> Он стал перезаряжать оружие. У меня была секунда на размышление», — рассказал герой. Он рассказал о подвиге в эфире телеканала «Россия 24», пожелав остаться анонимным.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в зрительный зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу по людям, после чего подожгли здание. МЧС России все еще тушит пожар. На текущий момент сообщается о 143 погибших.

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Зритель, который смог обезвредить одного из террористов в «Крокус сити холле», рассказал, как ему это удалось. Он сообщил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие. «Террорист вышел за перегородкой. Я взглянул на супругу и понял, что увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. <…> Он стал перезаряжать оружие. У меня была секунда на размышление», — рассказал герой. Он рассказал о подвиге в эфире телеканала «Россия 24», пожелав остаться анонимным. Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в зрительный зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу по людям, после чего подожгли здание. МЧС России все еще тушит пожар. На текущий момент сообщается о 143 погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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