Зритель, спасший людей в «Крокусе», рассказал как ему удалось совершить подвиг голыми руками

Зритель, спасший людей в «Крокусе»: у меня была секунда на размышление

23 марта 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Зритель, который смог обезвредить одного из террористов в «Крокус сити холле», рассказал, как ему это удалось. Он сообщил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие. «Террорист вышел за перегородкой. Я взглянул на супругу и понял, что увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. <…> Он стал перезаряжать оружие. У меня была секунда на размышление», — рассказал герой. Он рассказал о подвиге в эфире телеканала «Россия 24», пожелав остаться анонимным. Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в зрительный зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу по людям, после чего подожгли здание. МЧС России все еще тушит пожар. На текущий момент сообщается о 143 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зритель, который смог обезвредить одного из террористов в «Крокус сити холле», рассказал, как ему это удалось. Он сообщил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие. «Террорист вышел за перегородкой. Я взглянул на супругу и понял, что увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. <…> Он стал перезаряжать оружие. У меня была секунда на размышление», — рассказал герой. Он рассказал о подвиге в эфире телеканала «Россия 24», пожелав остаться анонимным. Теракт в «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в зрительный зал ворвались вооруженные люди и начали стрельбу по людям, после чего подожгли здание. МЧС России все еще тушит пожар. На текущий момент сообщается о 143 погибших.