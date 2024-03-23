Общество Формат викторины «Опорный край» могут поменять из-за теракта под Москвой 24 марта 2024 в 11:06 Размер текста - 17 + Каждый участник должен был ответить на вопросы по истории области, но успех в этом никак не влиял на шанс победить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Свердловские власти думают об изменении формата проведения викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, ввиду ограничений, установленных после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету викторины. Торжественное подведение итогов «Опорного края» было намечено на 12 апреля в ККТ «Космос» (главная концертная площадка Екатеринбурга). Вести ее пригласили Леонида Якубовича. Но 23 марта антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила все развлекательные мероприятия до 13 мая, допускаются только патриотические акции, при условии соблюдения всех мер безопасности. «Подведение итогов [„Опорного края“] точно состоится, но пока думаем о формате», — поделился собеседник агентства. «Решения пока нет», — сказала URA.RU официальный представитель оргкомитета. Новость по теме Свердловские власти запретили концерты и спектакли, кинопоказы — под вопросом В подмосковном «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произошла массовая стрельба, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые в теракте задержаны. Основной этап викторины «Опорный край» прошел с 15—18 марта, в ней участвовали сотни тысяч человек. У каждого есть уникальный номер, именно по ним и будут выбирать победителя. В призовом фонде — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловские власти думают об изменении формата проведения викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию региона, ввиду ограничений, установленных после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету викторины. Торжественное подведение итогов «Опорного края» было намечено на 12 апреля в ККТ «Космос» (главная концертная площадка Екатеринбурга). Вести ее пригласили Леонида Якубовича. Но 23 марта антитеррористическая комиссия под руководством губернатора Евгения Куйвашева запретила все развлекательные мероприятия до 13 мая, допускаются только патриотические акции, при условии соблюдения всех мер безопасности. «Подведение итогов [„Опорного края“] точно состоится, но пока думаем о формате», — поделился собеседник агентства. «Решения пока нет», — сказала URA.RU официальный представитель оргкомитета. В подмосковном «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произошла массовая стрельба, по последним данным, погибли 133 человека. Подозреваемые в теракте задержаны. Основной этап викторины «Опорный край» прошел с 15—18 марта, в ней участвовали сотни тысяч человек. У каждого есть уникальный номер, именно по ним и будут выбирать победителя. В призовом фонде — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Эта акция — едва ли не самая масштабная в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям