25 марта 2024

Хирурги Сургута удалили пенсионерке опухоль весом в 15 килограмм

© Служба новостей «URA.RU»
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На удаление опухоли весом в 15 килограмм сургутским хирургам потребовалось два часа Фото:

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили 68-летней пенсионерке опухоль весом в более 15 килограмм. На операцию потребовалось около двух часов, сообщили в СОКБ.

«Более 2-х часов понадобилось хирургам СОКБ, чтобы удалить образование весом в 15 килограмм. Огромную опухоль удалили врачи Сургутской окружной клинической больницы 68-летней жительнице Сургутского района», — написано в telegram-канале СОКБ.

Впервые женщина обратилась к врачам два месяца назад. Она начала замечать сильное и быстрое увеличение живота на фоне ожирения третьей степени. Это оказалась доброкачественная опухоль правого яичника, которая приросла к петлям тонкой и толстой кишки. Сейчас новообразование удалено и сургутянке ничего не угрожает.

Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение.

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Хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили 68-летней пенсионерке опухоль весом в более 15 килограмм. На операцию потребовалось около двух часов, сообщили в СОКБ. «Более 2-х часов понадобилось хирургам СОКБ, чтобы удалить образование весом в 15 килограмм. Огромную опухоль удалили врачи Сургутской окружной клинической больницы 68-летней жительнице Сургутского района», — написано в telegram-канале СОКБ. Впервые женщина обратилась к врачам два месяца назад. Она начала замечать сильное и быстрое увеличение живота на фоне ожирения третьей степени. Это оказалась доброкачественная опухоль правого яичника, которая приросла к петлям тонкой и толстой кишки. Сейчас новообразование удалено и сургутянке ничего не угрожает. Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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