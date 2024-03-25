Хирурги Сургута удалили пенсионерке опухоль весом в 15 килограмм

Хирурги Сургутской окружной клинической больницы удалили 68-летней пенсионерке опухоль весом в более 15 килограмм. На операцию потребовалось около двух часов, сообщили в СОКБ.
«Более 2-х часов понадобилось хирургам СОКБ, чтобы удалить образование весом в 15 килограмм. Огромную опухоль удалили врачи Сургутской окружной клинической больницы 68-летней жительнице Сургутского района», — написано в telegram-канале СОКБ.
Впервые женщина обратилась к врачам два месяца назад. Она начала замечать сильное и быстрое увеличение живота на фоне ожирения третьей степени. Это оказалась доброкачественная опухоль правого яичника, которая приросла к петлям тонкой и толстой кишки. Сейчас новообразование удалено и сургутянке ничего не угрожает.
Медики гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска удалили у пациентки опухоль матки диаметром 30 сантиметров. Поводом для обращения в больницу для женщины стал необычный рост живота и открывшееся кровотечение.
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