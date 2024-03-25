Глава пермской полиции рассказал об усилении работы после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» пермская полиция усиленно следит за торговыми центрами

26 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

На улицах Перми полиции стало больше (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» На улицы Перми после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выведены дополнительные наряды полиции. Об этом на заседании городской думы доложил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, передает корреспондент URA.RU. «Выведены дополнительные наряды, увеличена их плотность. Наряды приближены к торговым центрам. Дорожно-постовая служба работает совместно с вневедомственной охраной», — сообщил Кравченко в ответ на вопрос депутатов. Он также подтвердил информацию, что подросткам в мессенджерах массово рассылаются призывы к совершению терактов. По словам главы УМВД, эти случаи отрабатываются правоохранительными органами. Полиция вместе со школами ведет профилактическую работу среди детей. Теракт с массовым убийство людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Позже В социальных сетях и мессенджерах провокаторы начали склонять россиян к преступлениям. Полиция призывала сообщать о таких попытках в правоохранительные органы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицы Перми после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» выведены дополнительные наряды полиции. Об этом на заседании городской думы доложил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко, передает корреспондент URA.RU. «Выведены дополнительные наряды, увеличена их плотность. Наряды приближены к торговым центрам. Дорожно-постовая служба работает совместно с вневедомственной охраной», — сообщил Кравченко в ответ на вопрос депутатов. Он также подтвердил информацию, что подросткам в мессенджерах массово рассылаются призывы к совершению терактов. По словам главы УМВД, эти случаи отрабатываются правоохранительными органами. Полиция вместе со школами ведет профилактическую работу среди детей. Теракт с массовым убийство людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Позже В социальных сетях и мессенджерах провокаторы начали склонять россиян к преступлениям. Полиция призывала сообщать о таких попытках в правоохранительные органы.