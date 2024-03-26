Екатеринбуржцы запугивают продавцов в продуктовых и обещают им «оторвать ноги»

В Екатеринбурге двое мужчин регулярно воруют товары в продуктовых магазинах Академического района, а после замечаний и попыток задержать огрызаются и обещают «оторвать ноги» сотрудникам. Об этом сообщили работники торговых точек.
«Данные особи кошмарят весь Академический. При попытках их задержать в сторону сотрудников летят угрозы о расправе. Они огрызаются, ноги обещают оторвать, толкают. Говорят: „Ходи, оглядывайся“», — рассказала сотрудница магазина Е1.RU.
По словам сотрудников, ущерб от действий мужчин в разных торговых точках оценивают от 10 до 40 тысяч рублей. Однако работники продуктовых не обращаются в полицию, надеясь, что мужчины перестанут заниматься подобным.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.