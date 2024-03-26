26 марта 2024

Екатеринбуржцы запугивают продавцов в продуктовых и обещают им «оторвать ноги»

Двое екатеринбуржцев угрожают расправой продавцам в продуктовых
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, покупатель, продукты, продуктовый, ассортимент, магазин, выбор продуктов
По словам сотрудников, ущерб от действий мужчин оценивают от 10 до 40 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге двое мужчин регулярно воруют товары в продуктовых магазинах Академического района, а после замечаний и попыток задержать огрызаются и обещают «оторвать ноги» сотрудникам. Об этом сообщили работники торговых точек.

«Данные особи кошмарят весь Академический. При попытках их задержать в сторону сотрудников летят угрозы о расправе. Они огрызаются, ноги обещают оторвать, толкают. Говорят: „Ходи, оглядывайся“», — рассказала сотрудница магазина Е1.RU.

По словам сотрудников, ущерб от действий мужчин в разных торговых точках оценивают от 10 до 40 тысяч рублей. Однако работники продуктовых не обращаются в полицию, надеясь, что мужчины перестанут заниматься подобным.

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В Екатеринбурге двое мужчин регулярно воруют товары в продуктовых магазинах Академического района, а после замечаний и попыток задержать огрызаются и обещают «оторвать ноги» сотрудникам. Об этом сообщили работники торговых точек. «Данные особи кошмарят весь Академический. При попытках их задержать в сторону сотрудников летят угрозы о расправе. Они огрызаются, ноги обещают оторвать, толкают. Говорят: „Ходи, оглядывайся“», — рассказала сотрудница магазина Е1.RU. По словам сотрудников, ущерб от действий мужчин в разных торговых точках оценивают от 10 до 40 тысяч рублей. Однако работники продуктовых не обращаются в полицию, надеясь, что мужчины перестанут заниматься подобным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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