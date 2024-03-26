В Челябинске легковушка на скорости сбила пешехода. Видео

В Челябинске легковушка на скорости сбила переходившего на красный пешехода

27 марта 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

От столкновения с авто пешехода отбросило на трамвайные рельсы Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской легковой автомобиль на полном ходу сбил пешехода. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Происшествие произошло 26 марта в 22:52 на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», показано, как по пешеходному переходу на красный сигнал светофора переходят дорогу два человека, мужчина и женщина. Водитель легкового автомобиля, двигающегося на высокой скорости, не смог избежать столкновения. От удара мужчину отбросило на несколько метров, он упал на трамвайные рельсы. Второму человеку удалось в последний момент отскочить в сторону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской легковой автомобиль на полном ходу сбил пешехода. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Происшествие произошло 26 марта в 22:52 на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», показано, как по пешеходному переходу на красный сигнал светофора переходят дорогу два человека, мужчина и женщина. Водитель легкового автомобиля, двигающегося на высокой скорости, не смог избежать столкновения. От удара мужчину отбросило на несколько метров, он упал на трамвайные рельсы. Второму человеку удалось в последний момент отскочить в сторону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен.