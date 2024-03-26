В Челябинске на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской легковой автомобиль на полном ходу сбил пешехода. ДТП зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения.
Происшествие произошло 26 марта в 22:52 на перекрестке проспекта Победы и улицы Российской. На кадрах, которые опубликовал сервис «Интерсвязь. Улицы онлайн», показано, как по пешеходному переходу на красный сигнал светофора переходят дорогу два человека, мужчина и женщина.
Водитель легкового автомобиля, двигающегося на высокой скорости, не смог избежать столкновения. От удара мужчину отбросило на несколько метров, он упал на трамвайные рельсы. Второму человеку удалось в последний момент отскочить в сторону. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Челябинской области. На момент публикации новости ответ не получен.
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