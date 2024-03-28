В ХМАО перекрыли дорогу из-за погоды

В ХМАО перекрыли дорогу между Сургутом и Когалымом из-за погоды. Движение ограничено на участке с 133 до 243 километра.
«На автомобильной дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО, с 133 до 243 км, в направлении Сургута введено ограничение в движении для всех видов ТС. Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги.
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