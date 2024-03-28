В ХМАО перекрыли дорогу из-за погоды

29 марта 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

Из-за погоды в ХМАО ограничили движение транспорта на междугородней трассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО перекрыли дорогу между Сургутом и Когалымом из-за погоды. Движение ограничено на участке с 133 до 243 километра. «На автомобильной дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО, с 133 до 243 км, в направлении Сургута введено ограничение в движении для всех видов ТС. Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО перекрыли дорогу между Сургутом и Когалымом из-за погоды. Движение ограничено на участке с 133 до 243 километра. «На автомобильной дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО, с 133 до 243 км, в направлении Сургута введено ограничение в движении для всех видов ТС. Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги.