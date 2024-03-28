28 марта 2024

В ХМАО перекрыли дорогу из-за погоды

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Из-за погоды в ХМАО ограничили движение транспорта на междугородней трассе Фото:

В ХМАО перекрыли дорогу между Сургутом и Когалымом из-за погоды. Движение ограничено на участке с 133 до 243 километра.

«На автомобильной дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО, с 133 до 243 км, в направлении Сургута введено ограничение в движении для всех видов ТС. Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги.

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В ХМАО перекрыли дорогу между Сургутом и Когалымом из-за погоды. Движение ограничено на участке с 133 до 243 километра. «На автомобильной дороге Сургут — Когалым — граница ХМАО, с 133 до 243 км, в направлении Сургута введено ограничение в движении для всех видов ТС. Ограничение вводится в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе ХМАО на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение грузовых транспортных средств и автобусов во всех направлениях. Мера действует на 643 километре автодороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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