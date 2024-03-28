Развлечения Интересное «ЛитРес» назвал самую популярную книгу у свердловчан В начале 2024 года свердловчане чаще всего читали «Звездная Кровь — 6. Тинг» 29 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + В начале 2024 года читающие люди обратили пристальное внимание на фантастику Фото: Александр Мамаев © URA.RU В первом квартале 2024 года наибольшей популярностью у свердловчан пользовались книги в жанре «фантастика», первое место у произведения «Звездная Кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева. Об этом URA.RU рассказали в книжном сервисе «Литрес». Прокофьева в своей книге рассказывает об эпохе, когда космические просторы казались полными тайн и опасностей, и человечество столкнулось с угрозой, которая могла положить конец его существованию. Второе место заняла книга «Травница или как выжить среди магов» Татьяны Сергановой, третье — «Искажающие Реальность — 12» Михаила Атаманова. Кроме этого, Екатеринбург вошел в список самых читающих городов России. В рейтинге столица Урала заняла пятую строчку. При этом, в 2022 году россияне больше интересовались литературой по психологии и психологической самопомощи. Тогда рейтинг десяти самых продаваемых книг «Читай-города» возглавили произведения Ольги Примаченко («К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»), Луизы Мэй Олкотт («Маленькие женщины») и Эриха Фромма («Искусство любить»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В первом квартале 2024 года наибольшей популярностью у свердловчан пользовались книги в жанре «фантастика», первое место у произведения «Звездная Кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева. Об этом URA.RU рассказали в книжном сервисе «Литрес». Прокофьева в своей книге рассказывает об эпохе, когда космические просторы казались полными тайн и опасностей, и человечество столкнулось с угрозой, которая могла положить конец его существованию. Второе место заняла книга «Травница или как выжить среди магов» Татьяны Сергановой, третье — «Искажающие Реальность — 12» Михаила Атаманова. Кроме этого, Екатеринбург вошел в список самых читающих городов России. В рейтинге столица Урала заняла пятую строчку. При этом, в 2022 году россияне больше интересовались литературой по психологии и психологической самопомощи. Тогда рейтинг десяти самых продаваемых книг «Читай-города» возглавили произведения Ольги Примаченко («К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»), Луизы Мэй Олкотт («Маленькие женщины») и Эриха Фромма («Искусство любить»). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям