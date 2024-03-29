Власти Перми берут под круглосуточную охрану мосты и путепроводы

29 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Средняя дамба в списке охраняемых объектов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Перми мосты и путепроводы возьмут по охрану, которая будет вестись 24 часа в сутки. На это власти готовы потратить более 27 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры в рамках содержания, ремонта и обследования искусственных дорожных сооружений. Начальная цена контракта — 27 092 773,41 руб.» — указано в карточке закупки. Речь идет о двух мостах через реку Егошиха на улицах Революции и Чкалова, мосте через реку Ива с эстакадой на переходе «Стаханова — Ива», а также двух путепроводах: над ж/д путями и рекой Данилиха по улице Стахановская и через ж/д пути в районе Гознака по шоссе Космонавтов. Объекты, согласно техзаданию, подрядчик должен будет охранять от «актов незаконного вмешательства» с 1 мая 2024 года по 31 марта 2026 года. Защиту необходимо «осуществлять в круглосуточном режиме», говорится в документе. Для этого задействуется как система видеонаблюдения, так и постоянное патрулирование сотрудниками ГБР. Для них прописаны инструкции на случаи обнаружения взрывных устройств, неожиданной остановки машин и др. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми мосты и путепроводы возьмут по охрану, которая будет вестись 24 часа в сутки. На это власти готовы потратить более 27 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры в рамках содержания, ремонта и обследования искусственных дорожных сооружений. Начальная цена контракта — 27 092 773,41 руб.» — указано в карточке закупки. Речь идет о двух мостах через реку Егошиха на улицах Революции и Чкалова, мосте через реку Ива с эстакадой на переходе «Стаханова — Ива», а также двух путепроводах: над ж/д путями и рекой Данилиха по улице Стахановская и через ж/д пути в районе Гознака по шоссе Космонавтов. Объекты, согласно техзаданию, подрядчик должен будет охранять от «актов незаконного вмешательства» с 1 мая 2024 года по 31 марта 2026 года. Защиту необходимо «осуществлять в круглосуточном режиме», говорится в документе. Для этого задействуется как система видеонаблюдения, так и постоянное патрулирование сотрудниками ГБР. Для них прописаны инструкции на случаи обнаружения взрывных устройств, неожиданной остановки машин и др.