В Челябинской области создали призывные комиссии

В правительстве Челябинской области распорядились создать призывные комиссии. Как следует из опубликованного постановления, призывы подлежат граждане 1994—2006 годов рождения.
«В целях организованного проведения призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе.
В основном составе областной комиссии значится 31 человек, возглавил которых губернатор Алексей Текслер. Среди остальных есть военком Андрей Максуров, министр общественной безопасности Светлана Костина, представители ряда других ведомств, медики. Также создан резервный состав.
В постановлении определен срок работы комиссий. Сказано, что их состав сформирован для проведения призыва в апреле — июле текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!