В Челябинской области создали призывные комиссии

29 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Призыву подлежат граждане 1994—2006 годов рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Челябинской области распорядились создать призывные комиссии. Как следует из опубликованного постановления, призывы подлежат граждане 1994—2006 годов рождения. «В целях организованного проведения призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе. В основном составе областной комиссии значится 31 человек, возглавил которых губернатор Алексей Текслер. Среди остальных есть военком Андрей Максуров, министр общественной безопасности Светлана Костина, представители ряда других ведомств, медики. Также создан резервный состав. В постановлении определен срок работы комиссий. Сказано, что их состав сформирован для проведения призыва в апреле — июле текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В правительстве Челябинской области распорядились создать призывные комиссии. Как следует из опубликованного постановления, призывы подлежат граждане 1994—2006 годов рождения. «В целях организованного проведения призыва граждан 1994—2006 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, создать призывные комиссии в муниципальных округах, муниципальных районах и городских округах. Постановление подлежит официальному опубликованию», — отмечено в документе. В основном составе областной комиссии значится 31 человек, возглавил которых губернатор Алексей Текслер. Среди остальных есть военком Андрей Максуров, министр общественной безопасности Светлана Костина, представители ряда других ведомств, медики. Также создан резервный состав. В постановлении определен срок работы комиссий. Сказано, что их состав сформирован для проведения призыва в апреле — июле текущего года.