В транспортном блоке мэрии Екатеринбурга нашли огромную финансовую дыру

Предприятие властей Екатеринбурга погрязло в долгах, будет обращение в органы

31 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Внутренний аудит начался после перестановок в администрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В «Специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии» (СМЭП), которое находится в ведении мэрии Екатеринбурга и занимается изготовлением дорожных знаков, нашли серьезные финансовые нарушения и задолженность. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными итогами внутреннего аудита. Он стартовал в первых числах февраля. По словам собеседника, гендиректор Виктор Кошеваров поспешил уволиться (процесс оформили к 21 марта). «Выявлен долг перед ресурсоснабжающими организациями в 12 миллионов рублей, порядка 110 миллионов должны поставщикам и другим организациям. Кроме того, по предварительной информации, обнаружены странные кадровые схемы: люди устраивались на работу и практически сразу увольнялись, получая солидные выплаты», — поделился собеседник. Другой источник в муниципальной власти анонсировал обращение в правоохранительные органы. Как сообщало агентство, в конце 2023 года мэр Алексей Орлов сменил куратора транспортного блока администрации — полномочия от вице-мэра Алексея Бубнова перешли к вице-мэру Рустаму Галямову. Он и запустил ревизию в подведомственных структурах. Получить у него комментарий к моменту публикации не удалось — чиновник в отпуске. «СМЭП» — не единственная проверяемая структура. Аудиторы параллельно также работают в «Центре организации движения» (ЦОД), отвечающем, в частности за светофоры и разметку на дорогах, а в «Гортрансе», тоже погрязшем в долгах, в последние недели трудятся Счетная палата и контрольно-ревизионное управление мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Специализированном монтажно-эксплуатационном предприятии» (СМЭП), которое находится в ведении мэрии Екатеринбурга и занимается изготовлением дорожных знаков, нашли серьезные финансовые нарушения и задолженность. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с предварительными итогами внутреннего аудита. Он стартовал в первых числах февраля. По словам собеседника, гендиректор Виктор Кошеваров поспешил уволиться (процесс оформили к 21 марта). «Выявлен долг перед ресурсоснабжающими организациями в 12 миллионов рублей, порядка 110 миллионов должны поставщикам и другим организациям. Кроме того, по предварительной информации, обнаружены странные кадровые схемы: люди устраивались на работу и практически сразу увольнялись, получая солидные выплаты», — поделился собеседник. Другой источник в муниципальной власти анонсировал обращение в правоохранительные органы. Как сообщало агентство, в конце 2023 года мэр Алексей Орлов сменил куратора транспортного блока администрации — полномочия от вице-мэра Алексея Бубнова перешли к вице-мэру Рустаму Галямову. Он и запустил ревизию в подведомственных структурах. Получить у него комментарий к моменту публикации не удалось — чиновник в отпуске. «СМЭП» — не единственная проверяемая структура. Аудиторы параллельно также работают в «Центре организации движения» (ЦОД), отвечающем, в частности за светофоры и разметку на дорогах, а в «Гортрансе», тоже погрязшем в долгах, в последние недели трудятся Счетная палата и контрольно-ревизионное управление мэрии.