В Свердловской области потушили 50 гектаров торфяников

31 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Некоторые потушенные очаги располагались вблизи населенных пунктов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области специалисты Уральской авиабазы и отрядов противопожарной службы завершили зимнее тушение тлеющего торфа. Потушено более 50 гектаров горящих под землей торфяников, сообщает департамент информационной политики региона. «По поручению губернатора Евгения Куйвашева были ликвидированы очаги подземного горения на общей площади более 50 гектаров в городских округах Сухой Лог и Верхняя Пышма. А также в Артемовском, Асбестовском, Березовском, Кушвинском и Тугулымском городских округах», — говорится на сайте ДИПа. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов подчеркнул, что тушение тлеющих торфяников необходимо для того, чтобы с приходом тепла они не стали причиной низовых пожаров. Несколько очагов были ликвидированы недалеко от населенных пунктов, например, в селе Шайдуриха, где в 2023 году сгорели 30 домов. В 2024 году увеличилось количество точек, где мог вспыхнуть пожар из-за тления торфа: в феврале прошлого года их было 23, а в этом — 50. Рост угроз связывают с тем, что год был засушливым, а возгораний стало больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области специалисты Уральской авиабазы и отрядов противопожарной службы завершили зимнее тушение тлеющего торфа. Потушено более 50 гектаров горящих под землей торфяников, сообщает департамент информационной политики региона. «По поручению губернатора Евгения Куйвашева были ликвидированы очаги подземного горения на общей площади более 50 гектаров в городских округах Сухой Лог и Верхняя Пышма. А также в Артемовском, Асбестовском, Березовском, Кушвинском и Тугулымском городских округах», — говорится на сайте ДИПа. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов подчеркнул, что тушение тлеющих торфяников необходимо для того, чтобы с приходом тепла они не стали причиной низовых пожаров. Несколько очагов были ликвидированы недалеко от населенных пунктов, например, в селе Шайдуриха, где в 2023 году сгорели 30 домов. В 2024 году увеличилось количество точек, где мог вспыхнуть пожар из-за тления торфа: в феврале прошлого года их было 23, а в этом — 50. Рост угроз связывают с тем, что год был засушливым, а возгораний стало больше.