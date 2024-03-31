Террористов в Дагестане нашли после усиления безопасности из-за «Крокуса»

Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов
«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Он поблагодарил спецслужбы за проведенную операцию в регионе.
Ранее оперативный штаб Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Дагестане сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). В НАК заявили, что в Дагестане сотрудники ФСБ задержали троих террористов в ходе КТО, передает Life.
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Террористов в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов «Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — заявил Меликов в своем telegram-канале. Он поблагодарил спецслужбы за проведенную операцию в регионе. Ранее оперативный штаб Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Дагестане сообщил, что в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). В НАК заявили, что в Дагестане сотрудники ФСБ задержали троих террористов в ходе КТО, передает Life.