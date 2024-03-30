В пермском городе снесут здание противотуберкулезной больницы

В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».
«Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников.
В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники.
В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения.
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В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников. В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники. В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения.