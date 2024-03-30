Общество ЖКХ и Городская среда В пермском городе снесут здание противотуберкулезной больницы 31 марта 2024 в 22:37 Размер текста - 17 + В Чусовом под снос попала поликлиника, где принимали пациентов с туберкулезом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников. В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники. В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников. В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники. В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям