30 марта 2024
29 марта 2024

В пермском городе снесут здание противотуберкулезной больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение жилого дома
В Чусовом под снос попала поликлиника, где принимали пациентов с туберкулезом Фото:

В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте».

«Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников.

В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники.

В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения.

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В Чусовом (Пермский край) планируется снести здание противотуберкулезной поликлиники, которое считалось ограниченно-работоспособным. Об этом рассказали представители реготделения «Народного фронта» в соцсети «ВКонтакте». «Получили ответ от Минздрава Пермского края по проблеме противотуберкулезной поликлиники в Чусовом. Здание снесут», — говорится в посте общественников. В ответе краевого Минздрава, на который ссылаются представители «Народного фронта», указано, что в Чусовом запланирована установка модульной поликлиники. В ней будут принимать больных туберкулезом, но сроки строительства нового медпункта не определены, отметили общественники. В сентябре 2020 года депутат Чусовского городского округа Александр Аннакулиев сообщил URA.RU, что под угрозой закрытия оказалась противотуберкулезная поликлиника. Он добавил, что округ, в котором проживают десятки тысяч человек, останется без специализированного медучреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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