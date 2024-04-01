Пермский омбудсмен назвал главную сложность в открытии Центра для бездомных

Пермские власти не могут найти помещение для Центра адаптации бездомных

02 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Зимой бездомных спасает палатка обогрева (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми власти рассмотрели около 40 помещений для открытия Центра социальной адаптации для бездомных. Но ни один из вариантов не подошел. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, главная проблема в том, что никто не хочет видеть такое учреждение рядом со своим домом. «Уже рассмотрено 36 объектов размещения, ряд земельных участков для строительства, которые не устроили по тем или иным причинам. Все понимают, что Центр краю остро необходим, но никто не хочет видеть подобное учреждение рядом со своим домом. Важно найти компромисс с жителями в этом вопросе», — написал Сапко в соцсетях по итогам совещания с общественными активистами и чиновниками регионального минтруда и социального развития. Ранее приют для бездомных планировалось открыть на улице Муромской. Но против этого выступили местные жители. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил тогда открыть в пустующем здании вместо Центра адаптации учреждение культуры и дополнительного образования для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми власти рассмотрели около 40 помещений для открытия Центра социальной адаптации для бездомных. Но ни один из вариантов не подошел. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко, главная проблема в том, что никто не хочет видеть такое учреждение рядом со своим домом. «Уже рассмотрено 36 объектов размещения, ряд земельных участков для строительства, которые не устроили по тем или иным причинам. Все понимают, что Центр краю остро необходим, но никто не хочет видеть подобное учреждение рядом со своим домом. Важно найти компромисс с жителями в этом вопросе», — написал Сапко в соцсетях по итогам совещания с общественными активистами и чиновниками регионального минтруда и социального развития. Ранее приют для бездомных планировалось открыть на улице Муромской. Но против этого выступили местные жители. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил тогда открыть в пустующем здании вместо Центра адаптации учреждение культуры и дополнительного образования для детей.