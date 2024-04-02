Жителю ХМАО грозит тюремный срок из-за подделки диплома вуза

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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
Поддельный диплом мужчина использовал для устройства на работу Фото:

Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела, предъявив работодателю поддельный диплом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили окружном управлении МВД.

«Житель города 1981 года рождения, предоставил работодателю диплом об образовании с признаками подделки. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин в списках выпускников представленного вуза не значится, соответственно, и диплом образовательного учреждения ему не выдавался», — сообщили в ведомстве.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За это мужчине грозит до одного года заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО подделала свидетельства о рождении двух малышей ради пособия. Югорчанка получила почти полмиллиона выплат на несуществующих детей.

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Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела, предъявив работодателю поддельный диплом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили окружном управлении МВД. «Житель города 1981 года рождения, предоставил работодателю диплом об образовании с признаками подделки. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин в списках выпускников представленного вуза не значится, соответственно, и диплом образовательного учреждения ему не выдавался», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За это мужчине грозит до одного года заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО подделала свидетельства о рождении двух малышей ради пособия. Югорчанка получила почти полмиллиона выплат на несуществующих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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