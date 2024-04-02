Жителю ХМАО грозит тюремный срок из-за подделки диплома вуза

02 апреля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Поддельный диплом мужчина использовал для устройства на работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела, предъявив работодателю поддельный диплом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили окружном управлении МВД. «Житель города 1981 года рождения, предоставил работодателю диплом об образовании с признаками подделки. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин в списках выпускников представленного вуза не значится, соответственно, и диплом образовательного учреждения ему не выдавался», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За это мужчине грозит до одного года заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО подделала свидетельства о рождении двух малышей ради пособия. Югорчанка получила почти полмиллиона выплат на несуществующих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела, предъявив работодателю поддельный диплом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили окружном управлении МВД. «Житель города 1981 года рождения, предоставил работодателю диплом об образовании с признаками подделки. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин в списках выпускников представленного вуза не значится, соответственно, и диплом образовательного учреждения ему не выдавался», — сообщили в ведомстве. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За это мужчине грозит до одного года заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО подделала свидетельства о рождении двух малышей ради пособия. Югорчанка получила почти полмиллиона выплат на несуществующих детей.