Жителю ХМАО грозит тюремный срок из-за подделки диплома вуза

Житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела, предъявив работодателю поддельный диплом о высшем образовании. Об этом URA.RU сообщили окружном управлении МВД.
«Житель города 1981 года рождения, предоставил работодателю диплом об образовании с признаками подделки. В ходе проверки полицейские установили, что гражданин в списках выпускников представленного вуза не значится, соответственно, и диплом образовательного учреждения ему не выдавался», — сообщили в ведомстве.
В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. За это мужчине грозит до одного года заключения. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО подделала свидетельства о рождении двух малышей ради пособия. Югорчанка получила почти полмиллиона выплат на несуществующих детей.
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