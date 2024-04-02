Бастрыкин требует доложить, почему жительнице Златоуста недоступна скорая

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, почему, чтобы доставить пенсионерку из Златоуста (Челябинская область) до машины скорой помощи, пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СКР.
«В Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 1 апреля. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную в Златоусте вызвали родственники 70-летней пенсионерки. Женщину необходимо было госпитализировать, однако скорая подъехать к дому не могла из-за размытой дороги на подъем.
Дежурная смена Златоустовского отряда областной пожарно-спасательной службы прибыла на вызов. Спасатели донесли пенсионерку до машины скорой помощи на альпинистских носилках. Женщина была госпитализирована.
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