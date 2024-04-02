02 апреля 2024

Бастрыкин требует доложить, почему жительнице Златоуста недоступна скорая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии дороги в Златоусте Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, почему, чтобы доставить пенсионерку из Златоуста (Челябинская область) до машины скорой помощи, пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СКР.

«В Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 1 апреля. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную в Златоусте вызвали родственники 70-летней пенсионерки. Женщину необходимо было госпитализировать, однако скорая подъехать к дому не могла из-за размытой дороги на подъем.

Дежурная смена Златоустовского отряда областной пожарно-спасательной службы прибыла на вызов. Спасатели донесли пенсионерку до машины скорой помощи на альпинистских носилках. Женщина была госпитализирована.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, почему, чтобы доставить пенсионерку из Златоуста (Челябинская область) до машины скорой помощи, пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СКР. «В Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 1 апреля. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную в Златоусте вызвали родственники 70-летней пенсионерки. Женщину необходимо было госпитализировать, однако скорая подъехать к дому не могла из-за размытой дороги на подъем. Дежурная смена Златоустовского отряда областной пожарно-спасательной службы прибыла на вызов. Спасатели донесли пенсионерку до машины скорой помощи на альпинистских носилках. Женщина была госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...