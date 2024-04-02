Бастрыкин требует доложить, почему жительнице Златоуста недоступна скорая

03 апреля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин затребовал доклад о состоянии дороги в Златоусте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, почему, чтобы доставить пенсионерку из Златоуста (Челябинская область) до машины скорой помощи, пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СКР. «В Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 1 апреля. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную в Златоусте вызвали родственники 70-летней пенсионерки. Женщину необходимо было госпитализировать, однако скорая подъехать к дому не могла из-за размытой дороги на подъем. Дежурная смена Златоустовского отряда областной пожарно-спасательной службы прибыла на вызов. Спасатели донесли пенсионерку до машины скорой помощи на альпинистских носилках. Женщина была госпитализирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о том, почему, чтобы доставить пенсионерку из Златоуста (Челябинская область) до машины скорой помощи, пришлось прибегать к помощи спасателей. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе СКР. «В Златоусте из-за плохой дороги сотрудникам скорой помощи, прибывшим по вызову к пожилой женщине, пришлось обратиться за содействием к спасателям. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка. Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 1 апреля. Скорую медицинскую помощь на улицу Вагонную в Златоусте вызвали родственники 70-летней пенсионерки. Женщину необходимо было госпитализировать, однако скорая подъехать к дому не могла из-за размытой дороги на подъем. Дежурная смена Златоустовского отряда областной пожарно-спасательной службы прибыла на вызов. Спасатели донесли пенсионерку до машины скорой помощи на альпинистских носилках. Женщина была госпитализирована.