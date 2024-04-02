Челябинцы потребовали достроить новый мост в поселке Есаульский. Видео

03 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Мост не могут достроить четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Есаульском Сосновского района Челябинской области за четыре года не смогли отремонтировать аварийный мост. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Чиновник, который требовал благодарностей за непостроенный мост в Есаульском, так и не сдержал обещание. Единственные работы, которые здесь ведутся — бобры строят плотину. А старый мост все сильнее разрушается», — сообщил URA.RU Рыжий. Замглавы Сосновского района Сергей Чигинцев год назад заявлял, что жители должны сказать ему спасибо, однако по словам сельчан, на разрушающемся мосту стоит табличка о предстоящем строительстве. Здесь начали прокладывать трубу и бросили, местный водоем начал переполняться, поэтому владельцы ближайших домов рискуют пострадать от паводка. ОНФ обратились в прокуратуру для исполнения обещаний чиновников. Исполком «Народного фронта» поставил стройку моста на контроль летом 2023 года. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Есаульском Сосновского района Челябинской области за четыре года не смогли отремонтировать аварийный мост. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома «Народного фронта» Денис Рыжий. «Чиновник, который требовал благодарностей за непостроенный мост в Есаульском, так и не сдержал обещание. Единственные работы, которые здесь ведутся — бобры строят плотину. А старый мост все сильнее разрушается», — сообщил URA.RU Рыжий. Замглавы Сосновского района Сергей Чигинцев год назад заявлял, что жители должны сказать ему спасибо, однако по словам сельчан, на разрушающемся мосту стоит табличка о предстоящем строительстве. Здесь начали прокладывать трубу и бросили, местный водоем начал переполняться, поэтому владельцы ближайших домов рискуют пострадать от паводка. ОНФ обратились в прокуратуру для исполнения обещаний чиновников. Исполком «Народного фронта» поставил стройку моста на контроль летом 2023 года. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по аварийному мосту.