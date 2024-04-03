Улицу Дзержинского в Кирове хотят переименовать в честь Райана Гослинга. Скрин

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Даниил Домрачев хочет избавиться от «абсурдности» советской топонимики Фото:

В Кирове появилась петиция с предложением переименовать улицу в честь революционера Феликса Дзержинского в улицу имени актера Райана Гослинга. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости».

«Гослинг же выбран в качестве кандидатуры как ярый христианин, который невероятно популярен в России», — говорится в сообщении. Автор идеи Даниил Домрачев объяснил свою инициативу желанием избавиться от «абсурдности» советской топонимики.

По его словам, Дзержинский не имел особой любви к Вятке и покинул ее в страхе, что делает его имя неподходящим для одной из самых длинных улиц города. Домрачев также отметил, что Дзержинский был атеистом, что контрастирует с проведением крестных ходов по улице, носящей его имя. В качестве альтернативы он предложил имя американского актера Райана Гослинга, что, по мнению активиста, делает его более подходящим кандидатом для названия улицы.

Ранее зампредседателя палаты Сергей Черкасов предложил переименовать в Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 января, в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе.

https://t.me/ostorozhno_novosti/25068
Скрин петиции

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В Кирове появилась петиция с предложением переименовать улицу в честь революционера Феликса Дзержинского в улицу имени актера Райана Гослинга. Об этом сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». «Гослинг же выбран в качестве кандидатуры как ярый христианин, который невероятно популярен в России», — говорится в сообщении. Автор идеи Даниил Домрачев объяснил свою инициативу желанием избавиться от «абсурдности» советской топонимики. По его словам, Дзержинский не имел особой любви к Вятке и покинул ее в страхе, что делает его имя неподходящим для одной из самых длинных улиц города. Домрачев также отметил, что Дзержинский был атеистом, что контрастирует с проведением крестных ходов по улице, носящей его имя. В качестве альтернативы он предложил имя американского актера Райана Гослинга, что, по мнению активиста, делает его более подходящим кандидатом для названия улицы. Ранее зампредседателя палаты Сергей Черкасов предложил переименовать в Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 января, в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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