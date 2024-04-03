Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой выигрыш в викторине. Фото

04 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Друзья, вы ведь слышали, что я недавно выиграла в викторине ноутбук. Обычно в моей жизни редко случались такие чудеса. Я принимаю и благодарю Вселенную и всех, кто приходит в мою жизнь», — отметила спортсменка, сообщили в пресс-службе. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира также рассказала о том, что все, что случается в ее жизни, выстрадано и заработано собственным трудом. Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо. 17 марта 2024 года в утреннем телемарафоне «Всей семьей — за Челябинск» ноутбук выиграла Ольга Фаткулина. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш «уральский метеорит» в мире конькобежного спорта. Изначально в эфире прозвучало, что она выиграла смартфон, потом стало известно, что это был ноутбук. Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине Фото: пресс-служба министерства спорта по региону Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Друзья, вы ведь слышали, что я недавно выиграла в викторине ноутбук. Обычно в моей жизни редко случались такие чудеса. Я принимаю и благодарю Вселенную и всех, кто приходит в мою жизнь», — отметила спортсменка, сообщили в пресс-службе. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира также рассказала о том, что все, что случается в ее жизни, выстрадано и заработано собственным трудом. Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо. 17 марта 2024 года в утреннем телемарафоне «Всей семьей — за Челябинск» ноутбук выиграла Ольга Фаткулина. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш «уральский метеорит» в мире конькобежного спорта. Изначально в эфире прозвучало, что она выиграла смартфон, потом стало известно, что это был ноутбук.