03 апреля 2024

Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой выигрыш в викторине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга
Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо Фото:

Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«Друзья, вы ведь слышали, что я недавно выиграла в викторине ноутбук. Обычно в моей жизни редко случались такие чудеса. Я принимаю и благодарю Вселенную и всех, кто приходит в мою жизнь», — отметила спортсменка, сообщили в пресс-службе.

Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира также рассказала о том, что все, что случается в ее жизни, выстрадано и заработано собственным трудом. Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо.

17 марта 2024 года в утреннем телемарафоне «Всей семьей — за Челябинск» ноутбук выиграла Ольга Фаткулина. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш «уральский метеорит» в мире конькобежного спорта. Изначально в эфире прозвучало, что она выиграла смартфон, потом стало известно, что это был ноутбук.

Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине
Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине
Фото:

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Олимпийский призер Фаткулина подарила многодетной семье свой ноутбук, выигранный в викторине. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «Друзья, вы ведь слышали, что я недавно выиграла в викторине ноутбук. Обычно в моей жизни редко случались такие чудеса. Я принимаю и благодарю Вселенную и всех, кто приходит в мою жизнь», — отметила спортсменка, сообщили в пресс-службе. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира также рассказала о том, что все, что случается в ее жизни, выстрадано и заработано собственным трудом. Фаткулина захотела подарить свой приз людям, которым это действительно необходимо. 17 марта 2024 года в утреннем телемарафоне «Всей семьей — за Челябинск» ноутбук выиграла Ольга Фаткулина. Сначала в студии все переглянулись, челябинская ли это конькобежка или полная тезка. Выяснилось, что это действительно призер чемпионатов мира, наш «уральский метеорит» в мире конькобежного спорта. Изначально в эфире прозвучало, что она выиграла смартфон, потом стало известно, что это был ноутбук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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