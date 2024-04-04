В Копейске задержали мать девочки, погибшей после падения с окна квартиры

В Копейске (Челябинская область) задержали мать девочки, которая погибла после падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Предварительно, ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.
«По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Мать девочки задержана», — рассказал источник.
По данной статье женщине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время в СКР по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел 3 апреля. Предварительно, девочка не удержалась на подоконнике и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. С различными травмами ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.
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