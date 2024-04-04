В Копейске задержали мать девочки, погибшей после падения с окна квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело Фото:

В Копейске (Челябинская область) задержали мать девочки, которая погибла после падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Предварительно, ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Мать девочки задержана», — рассказал источник.

По данной статье женщине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время в СКР по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 3 апреля. Предварительно, девочка не удержалась на подоконнике и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. С различными травмами ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) задержали мать девочки, которая погибла после падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Предварительно, ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник в силовых структурах. «По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Мать девочки задержана», — рассказал источник. По данной статье женщине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время в СКР по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел 3 апреля. Предварительно, девочка не удержалась на подоконнике и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. С различными травмами ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...