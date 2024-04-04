В Копейске задержали мать девочки, погибшей после падения с окна квартиры

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) задержали мать девочки, которая погибла после падения из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Предварительно, ее подозревают в причинении смерти по неосторожности, рассказал URA.RU источник в силовых структурах.

«По факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Мать девочки задержана», — рассказал источник.

По данной статье женщине грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время в СКР по региону устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 3 апреля. Предварительно, девочка не удержалась на подоконнике и рухнула вниз с высоты седьмого этажа. С различными травмами ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.