Общественник обратился к Бастрыкину из-за работы игровых клубов в Перми. Видео

04 апреля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

По мнению пермяка, игровые клубы в Перми нужно закрыть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководитель организации экономической безопасности и гражданского контроля Дмитрий Печенкин обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль работу игровых клубов в Перми. Мужчина недоволен, что проигрывают там деньги, а иногда и совершают преступления. Видеозапись опубликована в сообществе «ОЭБ и ГК» в соцсети «ВКонтакте». Поводом для записи видео стало ЧП, которое произошло в одном из клубов в Орджоникидзевском районе Перми 10 ноября 2023 года. Тогда спортсмен из Перми дважды ударил мужчину, который впоследствии скончался. На кадрах Печенкин беседует с посетителем этого клуба, который знаком и с погибшим, и с обвиняемым в убийстве пермяком. По его словам, погибший скорее всего сам спровоцировал конфликт тем, что просил денег у боксера. «Это официальное обращение к председателю следственного комитета Бастрыкину, чтобы он взял все это дело на личный контроль, и чтобы вот эти заведения больше не работали, а люди там больше не погибали», — подытожил свою речь Печенкин. Ранее URA.RU сообщало, что первым напал погибший мужчина. Он подошел у игрока и ударил его. В ответ боксер также ударил мужчину, который упал на пол и скончался. Момент конфликта был записан камерами видеонаблюдения. В отношении боксера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным источников URA.RU в правоохранительных органах, после поступления уголовного дела в суд оно было возвращено в прокуратуру для исправления ошибок. Собеседники агентства считают, что дело может быть переквалифицировано на статью «Убийство по неосторожности», на чем и настаивает защита обвиняемого спортсмена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель организации экономической безопасности и гражданского контроля Дмитрий Печенкин обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль работу игровых клубов в Перми. Мужчина недоволен, что проигрывают там деньги, а иногда и совершают преступления. Видеозапись опубликована в сообществе «ОЭБ и ГК» в соцсети «ВКонтакте». Поводом для записи видео стало ЧП, которое произошло в одном из клубов в Орджоникидзевском районе Перми 10 ноября 2023 года. Тогда спортсмен из Перми дважды ударил мужчину, который впоследствии скончался. На кадрах Печенкин беседует с посетителем этого клуба, который знаком и с погибшим, и с обвиняемым в убийстве пермяком. По его словам, погибший скорее всего сам спровоцировал конфликт тем, что просил денег у боксера. «Это официальное обращение к председателю следственного комитета Бастрыкину, чтобы он взял все это дело на личный контроль, и чтобы вот эти заведения больше не работали, а люди там больше не погибали», — подытожил свою речь Печенкин. Ранее URA.RU сообщало, что первым напал погибший мужчина. Он подошел у игрока и ударил его. В ответ боксер также ударил мужчину, который упал на пол и скончался. Момент конфликта был записан камерами видеонаблюдения. В отношении боксера было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным источников URA.RU в правоохранительных органах, после поступления уголовного дела в суд оно было возвращено в прокуратуру для исправления ошибок. Собеседники агентства считают, что дело может быть переквалифицировано на статью «Убийство по неосторожности», на чем и настаивает защита обвиняемого спортсмена.