В Перми в игровом клубе боксер убил мужчину. Видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, силовики, полиция, патрулирование, правопорядок, полицейская буханка
На место происшествия были вызваны медики и сотрудники правоохранительных органов Фото:

В Перми в одном из игровых клубов в Орджоникидзевском районе боксер случайно убил мужчину. Все произошло 10 ноября 2023 года. Видеозапись произошедшего с камер наблюдения URA.RU предоставил источник в правоохранительных органах.

«Оба мужчины находились в помещении игрового клуба. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Потерпевший подошел к боксеру, стал выяснять отношения и ударил его. Молодой человек упал со стула, а когда поднялся, то ударил оппонента в ответ. От этого мужчина упал, а спустя какое-то время скончался», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По словам источников URA.RU, защита обвиняемого настаивает на том, что это была самооборона. В распоряжении адвокатов есть экспертиза, которая доказывает, что боксер оборонялся. Мужчина с детства занимался спортом и имеет юношеский разряд по боксу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В Перми в одном из игровых клубов в Орджоникидзевском районе боксер случайно убил мужчину. Все произошло 10 ноября 2023 года. Видеозапись произошедшего с камер наблюдения URA.RU предоставил источник в правоохранительных органах. «Оба мужчины находились в помещении игрового клуба. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Потерпевший подошел к боксеру, стал выяснять отношения и ударил его. Молодой человек упал со стула, а когда поднялся, то ударил оппонента в ответ. От этого мужчина упал, а спустя какое-то время скончался», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По словам источников URA.RU, защита обвиняемого настаивает на том, что это была самооборона. В распоряжении адвокатов есть экспертиза, которая доказывает, что боксер оборонялся. Мужчина с детства занимался спортом и имеет юношеский разряд по боксу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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