В Перми в игровом клубе боксер убил мужчину. Видео

18 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

На место происшествия были вызваны медики и сотрудники правоохранительных органов Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми в одном из игровых клубов в Орджоникидзевском районе боксер случайно убил мужчину. Все произошло 10 ноября 2023 года. Видеозапись произошедшего с камер наблюдения URA.RU предоставил источник в правоохранительных органах. «Оба мужчины находились в помещении игрового клуба. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Потерпевший подошел к боксеру, стал выяснять отношения и ударил его. Молодой человек упал со стула, а когда поднялся, то ударил оппонента в ответ. От этого мужчина упал, а спустя какое-то время скончался», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По словам источников URA.RU, защита обвиняемого настаивает на том, что это была самооборона. В распоряжении адвокатов есть экспертиза, которая доказывает, что боксер оборонялся. Мужчина с детства занимался спортом и имеет юношеский разряд по боксу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в одном из игровых клубов в Орджоникидзевском районе боксер случайно убил мужчину. Все произошло 10 ноября 2023 года. Видеозапись произошедшего с камер наблюдения URA.RU предоставил источник в правоохранительных органах. «Оба мужчины находились в помещении игрового клуба. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Потерпевший подошел к боксеру, стал выяснять отношения и ударил его. Молодой человек упал со стула, а когда поднялся, то ударил оппонента в ответ. От этого мужчина упал, а спустя какое-то время скончался», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». По словам источников URA.RU, защита обвиняемого настаивает на том, что это была самооборона. В распоряжении адвокатов есть экспертиза, которая доказывает, что боксер оборонялся. Мужчина с детства занимался спортом и имеет юношеский разряд по боксу. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.