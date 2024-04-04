Politico: администрация Байдена тайно работала с Джонсоном над помощью Киеву

04 апреля 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Белый дом вел тайные переговоры с Майком Джонсоном, чтобы Конгресс одобрил новую помощь Украине Фото: Shawn Thew/AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощники президента США Джо Байдена вели тайные переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном по вопросу выделения Украине помощи в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена. «Представители Байдена работали с Джонсоном в частном порядке и за кулисами, чтобы обеспечить голосование по законопроекту, не подрывая политические позиции спикера», — сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена. Отмечается, что Белый дом поддерживал контакты с офисом Джонсона во время перерывы в работе Конгресса. США еще не выделили Украине ни одного пакета военной помощи в этом году. Джонсон уверен, что законодатели рассмотрят новый законопроект после выхода из отпуска — 9 апреля. В документе будут указаны не только меры поддержки Украины, но и механизм использования замороженных российских активов , пишет Pravda.ru. Республиканцы по большей части выступают за поддержку России. Об этом сообщает издание Forbes. Отмечается, что республиканцы представляют наибольшую опасность для Украины, потому что они блокируют новые законопроекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощники президента США Джо Байдена вели тайные переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном по вопросу выделения Украине помощи в 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации Байдена. «Представители Байдена работали с Джонсоном в частном порядке и за кулисами, чтобы обеспечить голосование по законопроекту, не подрывая политические позиции спикера», — сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена. Отмечается, что Белый дом поддерживал контакты с офисом Джонсона во время перерывы в работе Конгресса. США еще не выделили Украине ни одного пакета военной помощи в этом году. Джонсон уверен, что законодатели рассмотрят новый законопроект после выхода из отпуска — 9 апреля. В документе будут указаны не только меры поддержки Украины, но и механизм использования замороженных российских активов, пишет Pravda.ru. Республиканцы по большей части выступают за поддержку России. Об этом сообщает издание Forbes. Отмечается, что республиканцы представляют наибольшую опасность для Украины, потому что они блокируют новые законопроекты.