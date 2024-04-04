04 апреля 2024

Суд о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и «Арианта» сделали закрытым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, арбитражный суд
Арбитражный суд Челябинской области закрыл процесс для СМИ из-за необходимости обсуждать секретную информацию Фото:

Процесс о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и ГК «Ариант» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области, сообщил с места события корреспондент URA.RU.

«В связи с приобщением к материалам дела документов, содержащих информацию для служебного пользования, в том числе сведения в области обороны, дело будет рассматриваться в закрытом заседании», — заявили 5 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. В компаниях ситуацию не комментируют.

Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами УСМК до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов.

Со всех перечисленных предполагается солидарно взыскать уже 105 миллиардов рублей) «неосновательного обогащения», в счет компенсации которого передать государству активы «ЧЭМК» и «Арианта». Активы предприятий, счета и имущество их владельцев арестованы.

Суд по Арианту. Челябинск
Практически сразу после начала процесс закрыли для СМИ
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Процесс о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и ГК «Ариант» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области, сообщил с места события корреспондент URA.RU. «В связи с приобщением к материалам дела документов, содержащих информацию для служебного пользования, в том числе сведения в области обороны, дело будет рассматриваться в закрытом заседании», — заявили 5 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. В компаниях ситуацию не комментируют. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами УСМК до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Со всех перечисленных предполагается солидарно взыскать уже 105 миллиардов рублей) «неосновательного обогащения», в счет компенсации которого передать государству активы «ЧЭМК» и «Арианта». Активы предприятий, счета и имущество их владельцев арестованы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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