Суд о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и «Арианта» сделали закрытым

05 апреля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Арбитражный суд Челябинской области закрыл процесс для СМИ из-за необходимости обсуждать секретную информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Процесс о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и ГК «Ариант» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области, сообщил с места события корреспондент URA.RU. «В связи с приобщением к материалам дела документов, содержащих информацию для служебного пользования, в том числе сведения в области обороны, дело будет рассматриваться в закрытом заседании», — заявили 5 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. В компаниях ситуацию не комментируют. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами УСМК до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Со всех перечисленных предполагается солидарно взыскать уже 105 миллиардов рублей) «неосновательного обогащения», в счет компенсации которого передать государству активы «ЧЭМК» и «Арианта». Активы предприятий, счета и имущество их владельцев арестованы. Практически сразу после начала процесс закрыли для СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Процесс о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК и ГК «Ариант» пройдет в закрытом режиме. Такое решение принял 5 апреля Арбитражный суд Челябинской области, сообщил с места события корреспондент URA.RU. «В связи с приобщением к материалам дела документов, содержащих информацию для служебного пользования, в том числе сведения в области обороны, дело будет рассматриваться в закрытом заседании», — заявили 5 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. В компаниях ситуацию не комментируют. Надзорное ведомство потребовало признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между АО «Урало-сибирская металлургическая компания» (УСМК) и Юрием Антиповым, ставшее основанием для иска о взыскании 26 млрд рублей с экс-владельцев группы ЧЭМК Юрия Антипова, Людмилы Антиповой, Михаила Антипова и АО «Компания „Эталон“», управлявшей активами ЧЭМК. Совладельцами УСМК до раздела активов и выделения ГК «Ариант» в самостоятельный бизнес являлись также Александр Аристов, Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Со всех перечисленных предполагается солидарно взыскать уже 105 миллиардов рублей) «неосновательного обогащения», в счет компенсации которого передать государству активы «ЧЭМК» и «Арианта». Активы предприятий, счета и имущество их владельцев арестованы.