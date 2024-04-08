08 апреля 2024

По Екатеринбургу едет колонна военной техники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, танк т-72
Технику сопровождают силовики Фото:

В Екатеринбурге утром 9 апреля в районе Вторчермета проехала военная техника. Военнослужащие проводят репетицию парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал корреспондент URA.RU.

Техника проезжала улицу Новосибирскую, которую перекрывают на время репетиций. В колонне заметили один танк, катюши, искандеры, бронетранспортеры, мотоциклы и другие машины. Ситуацию на дороге контролируют сотрудники ГИБДД, МЧС и военной полиции, которые сопровождают военнослужащих.

Репетиции пройдут 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. На участках выставят временные знаки, а также изменят работы светофоров для обеспечения безопасности движения.

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В Екатеринбурге утром 9 апреля в районе Вторчермета проехала военная техника. Военнослужащие проводят репетицию парада, посвященной 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, рассказал корреспондент URA.RU. Техника проезжала улицу Новосибирскую, которую перекрывают на время репетиций. В колонне заметили один танк, катюши, искандеры, бронетранспортеры, мотоциклы и другие машины. Ситуацию на дороге контролируют сотрудники ГИБДД, МЧС и военной полиции, которые сопровождают военнослужащих. Репетиции пройдут 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля с 07:40 до 14:00. Ограничения коснутся улицы Дорожной и других ключевых магистралей. На участках выставят временные знаки, а также изменят работы светофоров для обеспечения безопасности движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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