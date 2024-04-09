Власти Екатеринбурга изымут полсотни домов ради дороги к правительству

Власти Екатеринбурга изымут десятки домов ради дороги к правительству
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Татищева. Екатеринбург, пешеходный переход, зебра, улица татищева, улица заводская30
Освобождение участков предусматривалось в редакции генплана на 2025 год Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 5 апреля подписал три постановления об изъятии порядка 50 земельных участков для расширения улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Документ опубликован на сайте администрации.

Следуя постановлению, под изъятие запланированы участки в квартале улиц Танкистов — Татищева — Сварщиков — Венгерских Коммунаров, где находятся частные дома, автосервисы и коллективные сады. «Изъять земельные участки, указанные в приложении № 1 (далее — земельные участки), и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении № 2 (далее — объекты недвижимого имущества), для муниципальных нужд», — следует из документа. Освобождение указанных участков было предусмотрено еще в действующей редакции генплана до 2025 года.

Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.

Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет представляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 5 апреля подписал три постановления об изъятии порядка 50 земельных участков для расширения улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Документ опубликован на сайте администрации. Следуя постановлению, под изъятие запланированы участки в квартале улиц Танкистов — Татищева — Сварщиков — Венгерских Коммунаров, где находятся частные дома, автосервисы и коллективные сады. «Изъять земельные участки, указанные в приложении № 1 (далее — земельные участки), и расположенные на них объекты недвижимого имущества, указанные в приложении № 2 (далее — объекты недвижимого имущества), для муниципальных нужд», — следует из документа. Освобождение указанных участков было предусмотрено еще в действующей редакции генплана до 2025 года. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от улицы Красноуральской до улицы Викулова, второй — от улицы Викулова до улицы Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет представляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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