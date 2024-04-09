Челябинский аэропорт 9 апреля поздравил хоккейный клуб «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей в Кубке Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Челябинский аэропорт имени И. В. Курчатова. Коллектив Челябинского авиапредприятия поздравляет любимую команду „Трактор“ с бронзой Чемпионата КХЛ 2023/2024», — сообщается в социальных сетях аэропорта.
Аэропорт сопроводил поздравительное сообщение видеороликом. В ролике рассказывается о работе флайт-менеджера «Трактора» по организации перелетов команды.
В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» проиграл серию игр до четырех побед с ярославским «Локомотивом», уступив в четырех играх. На пути к полуфиналу лиги трактористы прошли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2. После этого челябинцы всухую выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» 4:0. Однако пройти в финал лиги, чтобы побороться за чемпионство, челябинцам не удалось.
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