Челябинский аэропорт имени Курчатова поздравил «Трактор» с бронзой в КХЛ. Видео

09 апреля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Челябинский аэропорт поздравил клуб «Трактор» с бронзой чемпионата КХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский аэропорт 9 апреля поздравил хоккейный клуб «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей в Кубке Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Челябинский аэропорт имени И. В. Курчатова. Коллектив Челябинского авиапредприятия поздравляет любимую команду „Трактор“ с бронзой Чемпионата КХЛ 2023/2024», — сообщается в социальных сетях аэропорта. Аэропорт сопроводил поздравительное сообщение видеороликом. В ролике рассказывается о работе флайт-менеджера «Трактора» по организации перелетов команды. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» проиграл серию игр до четырех побед с ярославским «Локомотивом», уступив в четырех играх. На пути к полуфиналу лиги трактористы прошли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2. После этого челябинцы всухую выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» 4:0. Однако пройти в финал лиги, чтобы побороться за чемпионство, челябинцам не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский аэропорт 9 апреля поздравил хоккейный клуб «Трактор» с завоеванием бронзовых медалей в Кубке Гагарина чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Челябинский аэропорт имени И. В. Курчатова. Коллектив Челябинского авиапредприятия поздравляет любимую команду „Трактор“ с бронзой Чемпионата КХЛ 2023/2024», — сообщается в социальных сетях аэропорта. Аэропорт сопроводил поздравительное сообщение видеороликом. В ролике рассказывается о работе флайт-менеджера «Трактора» по организации перелетов команды. В полуфинале Континентальной хоккейной лиги «Трактор» проиграл серию игр до четырех побед с ярославским «Локомотивом», уступив в четырех играх. На пути к полуфиналу лиги трактористы прошли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:2. После этого челябинцы всухую выиграли серию у победителя регулярного чемпионата этого года московского «Динамо» 4:0. Однако пройти в финал лиги, чтобы побороться за чемпионство, челябинцам не удалось.