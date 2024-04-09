В Пермском крае градообразующий завод повысил прибыль и сменил топ-менеджера

Пермский «Горнозаводскцемент» увеличил прибыль на 700 млн и сменил гендиректора

09 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

На прибыльном пермском заводе сменился топ-менеджер Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Градообразующее предприятие Пермского края ООО «Горнозаводскцемент» по итогам 2023 года увеличило чистую прибыль на 700 млн рублей, а также сменило руководство. Вместо Виталия Ильина компанию возглавил Евгений Гелло. «ООО „Горнозаводскцекмент“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка 11,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей. Генеральный директор с 05.04.2024 года — Евгений Гелло», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 10,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,6 млрд рублей. По данным «Коммерсант-Пермь», Евгений Гелло ранее работал в структурах холдинга Akkermann cement и проживал в Новотроицке. Имеет высшее инженерное образование. Виталий Ильин возглавлял «Горнозаводскцемент» с 31 декабря 2020 года. В марте 2024 года он был назначен главой «Ахангаранцемент» в Узбекистане. Это еще один актив Akkermann cement, приобретенный холдингом в 2022 году, сообщает издание. ООО «Горнозаводскцемент» является крупным российским производителем цемента. Основные заказчики — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, а также Республики Татарстан. Годовой объем производства составляет более двух миллионов тонн продукции. Завод входит в холдинг Akkermann cement и является градообразующим предприятием Горнозаводска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Градообразующее предприятие Пермского края ООО «Горнозаводскцемент» по итогам 2023 года увеличило чистую прибыль на 700 млн рублей, а также сменило руководство. Вместо Виталия Ильина компанию возглавил Евгений Гелло. «ООО „Горнозаводскцекмент“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка 11,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд рублей. Генеральный директор с 05.04.2024 года — Евгений Гелло», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 10,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,6 млрд рублей. По данным «Коммерсант-Пермь», Евгений Гелло ранее работал в структурах холдинга Akkermann cement и проживал в Новотроицке. Имеет высшее инженерное образование. Виталий Ильин возглавлял «Горнозаводскцемент» с 31 декабря 2020 года. В марте 2024 года он был назначен главой «Ахангаранцемент» в Узбекистане. Это еще один актив Akkermann cement, приобретенный холдингом в 2022 году, сообщает издание. ООО «Горнозаводскцемент» является крупным российским производителем цемента. Основные заказчики — предприятия Пермского края, Свердловской и Кировской областей, а также Республики Татарстан. Годовой объем производства составляет более двух миллионов тонн продукции. Завод входит в холдинг Akkermann cement и является градообразующим предприятием Горнозаводска.